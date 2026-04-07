Южная Корея: дочь Ким Чен Ына готовят к власти ускоренными темпами

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сделала эту оценку во время закрытого брифинга для парламентского комитета по разведке.

— Недавние появления Ким Чжу Э в государственных СМИ в материалах, касающихся обороны, по всей видимости, являются частью усилий по «смягчению» скептицизма в отношении возможной женщины-преемницы и «ускорению» процесса установления преемственности власти, — говорится в отчете ведомства.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын руководил учениями с участием новых боевых танков, когда его дочь Ким Чжу Э была замечена за рулем одного из них.

Впервые о ее подготовке к руководству страной южнокорейская разведка сообщила 29 июля 2024 года, отмечая при этом, что сценарий может измениться и выбор падет на другого кандидата.

Ким Чжу Э регулярно сопровождает отца на военных парадах и официальных мероприятиях. В сентябре 2025 года она вместе с ним посетила Китай. Тогда агентство Yonhap указывало, что совместный визит может свидетельствовать о подготовке к передаче власти. По оценкам, дочери северокорейского лидера около 13 лет, точная дата рождения не раскрывается.