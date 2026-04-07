Южная Корея: дочь Ким Чен Ына готовят к власти ускоренными темпами
По сообщениям южнокорейского разведывательного агентства, КНДР, по всей видимости, ускоряет усилия по назначению дочери северокорейского лидера Ким Чен Ына его преемницей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи сделала эту оценку во время закрытого брифинга для парламентского комитета по разведке.
— Недавние появления Ким Чжу Э в государственных СМИ в материалах, касающихся обороны, по всей видимости, являются частью усилий по «смягчению» скептицизма в отношении возможной женщины-преемницы и «ускорению» процесса установления преемственности власти, — говорится в отчете ведомства.
В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын руководил учениями с участием новых боевых танков, когда его дочь Ким Чжу Э была замечена за рулем одного из них.
Впервые о ее подготовке к руководству страной южнокорейская разведка сообщила 29 июля 2024 года, отмечая при этом, что сценарий может измениться и выбор падет на другого кандидата.
Ким Чжу Э регулярно сопровождает отца на военных парадах и официальных мероприятиях. В сентябре 2025 года она вместе с ним посетила Китай. Тогда агентство Yonhap указывало, что совместный визит может свидетельствовать о подготовке к передаче власти. По оценкам, дочери северокорейского лидера около 13 лет, точная дата рождения не раскрывается.