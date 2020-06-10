Ювелирные украшения подорожали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ювелирные украшения подорожали на 1% за месяц, и сразу на 11% — за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В апреле казахстанские ювелиры произвели украшений и прочих ювелирных изделий на 90,83 млн тг, против 90,8 млн тг в марте, и всего 41,32 млн тг — в январе текущего года. В целом за весь прошлый год объёмы выпуска в секторе составляли 742,54 млн тг.

В мае золотые ювелирные изделия в магазинах страны стоили в среднем 18,26 тыс. тг за грамм — на 0,9% дороже, чем в апреле, и сразу на 10,7% больше, чем год назад.

Дороже всего по крупным городам и мегаполисам страны ювелирные изделия из золота стоят в Нур-Султане, Актау и Павлодаре, дешевле всего — в Караганде, Таразе и Кызылорде.

13 мая Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках закона внесены изменения в процедуры финансового мониторинга. Кроме того, Комитет по финансовому мониторингу наделён полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор: это 5 субъектов финмониторинга, в том числе реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий.

Ранее глава Казахстанской лиги ювелиров Кайсар Жумагалиев сообщал, что 99% ювелирной продукции, представленной на казахстанских прилавках — контрабанда.