+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 8 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ювелирные украшения на миллион тенге отдала мошеннице жительница Семея

19 Марта 2020 20:58
Поделиться:
Ювелирные украшения на миллион тенге отдала мошеннице жительница Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея отдала мошеннице ювелирные украшения стоимостью 1 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

Новости по теме
Более 11 тонн рыбы изъяли у жителя ВКО
Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области 33-летний актюбинец разыскивается за совершение тяжкого преступления Аким района в ЗКО ушел в отставку после осуждения подчиненного за взяточничество

В ведомстве сообщили, что в центральный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что попалась на уловки мошенницы.

«Потерпевшая рассказала, как встретила случайную знакомую в возрасте 25-30 лет, которая поведала ей, что знает, как можно почистить золото. Доверчивая потерпевшая отдала свои ювелирные украшения: цепочку с кулоном, золотой браслет, стоимостью 1 млн тенге. Через некоторое время она решила вернуть драгоценности, но знакомая перестала выходить на связь», — пояснили в УП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мошенницу и доставили в отдел полиции, где она призналась, что ювелирное изделия продала, а деньги потратила на свои нужды. Выяснилось, что подозреваемая оказалась с криминальным прошлым и уже была ранее судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив