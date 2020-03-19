Ювелирные украшения на миллион тенге отдала мошеннице жительница Семея
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея отдала мошеннице ювелирные украшения стоимостью 1 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
В ведомстве сообщили, что в центральный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 47-летняя местная жительница, которая сообщила, что попалась на уловки мошенницы.
«Потерпевшая рассказала, как встретила случайную знакомую в возрасте 25-30 лет, которая поведала ей, что знает, как можно почистить золото. Доверчивая потерпевшая отдала свои ювелирные украшения: цепочку с кулоном, золотой браслет, стоимостью 1 млн тенге. Через некоторое время она решила вернуть драгоценности, но знакомая перестала выходить на связь», — пояснили в УП.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мошенницу и доставили в отдел полиции, где она призналась, что ювелирное изделия продала, а деньги потратила на свои нужды. Выяснилось, что подозреваемая оказалась с криминальным прошлым и уже была ранее судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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