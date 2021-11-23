Ювелирные украшения и легенды о любви представили на выставке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня во Дворце мира и согласия известная художница, председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат представила уникальную выставку. Экспонаты привлекательны тем, что характеризуют историю кочевого народа: как одомашнивали лошадок, как развивался кочевой образ жизни казахов, какие легенды Великой Степи гласят о любви, чем сокровенны предметы быта и ювелирные украшения номадов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам очень хотелось сделать специальный проект, посвященный Дню Первого Президента и 30-летию Независимости РК. Поэтому мы решили презентовать такой масштабный проект, который занимает большое пространство во Дворце мира и согласия. Мы представили четыре экспозиции. На нулевом этаже решили вернуться к истокам концепции Дворца мира и согласия. «Тұлпар». Нижние этажи должны были символизировать прошлое, поэтому мы обратились к образу лошади, который сопровождает казахов на протяжении всей жизни. Мы начали одними из первых одомашнивать лошадь. Лошадь оказалась красивым, емким и ничего не заставляющим объяснять образом», - поделилась Лейла Махат.

Художники передали свое видение быта, взаимосвязи лошади с миром и конечно же, уникальное пространство тулпаров. На выставке представлены картины трех казахстанских, двух турецких и одного художника из Молдовы.

«Я символист. Показал через свои картины мир лошадки. У него есть свое мировоззрение, пространство. У лошади есть своя философия. Есть особая взаимосвязь со землей и небом, миром», - отметил художник Сембигали Смагулов.

А художница из Молдовы Наталья Каракоз через свои картины хотела передать мудрость, мощь и философию лошадок.

«Мне всегда нравились лошади. Мне нравится этот стиль, не хотелось рисовать лошадок в движении, а именно портрет, потому что портрет показывает его характер. Считаю лошадей одним из самых мудрых животных. По их взгляду, манере держаться, они кажутся очень мудрыми, спокойными и уравновешенными. Наверное, это то, чего мне в жизни не хватает», - рассказала художница.

«Ұлы дала аңыздары» - выставка казахстанского фотоискусства представлена на первом этаже. Фотографии повествуют нам о легендах о любви.

«На первом этаже расположился потрясающий проект, который был организован при поддержке Фонда развития государственного языка и Фонда Нурсултана Назарбаева. Это прекрасные, грустные истории любви, легенды Великой Степи. Этот проект задумывался специально для того чтобы популяризовать те древние предания, которые знают наши бабушки, но которых, возможно не знают дети», - рассказала председатель кураторского совета Центра современного искусства «Куланши».

На втором этаже размещены авторские работы известного мастера Сержана Баширова. «Кебеже» - это выставка антикварных предметов кочевого казахского быта. Напомним, ранее мы писали об авторских работах художника, коллекционера Сержана Баширова.

В каждом изделии есть изображения солнца, креста, казахских народных узоров, что помогает окунуться в мир прошлого – кочевого образа жизни предков.

«Не зря выставку назвали «Хранитель знаков». Знаки присутствуют в наших этнографических предметах и в моем творчестве тоже. Я подпитываюсь ими. Древние знаки – это в основном знаки солнца, огня, кресты, спирали», - отметил С. Баширов.

«Представлена ювелирная коллекция Сержана Баширова. Он является идейным вдохновителем наших многих совместных проектов. Потрясающая малая пластика, инсталляции, ювелирные изделия. А на выставке «Кебеже», второй части экспозиции, представлены антикварные предметы кочевого казахского быта. Мы сделали эту экспозицию так, словно семья приехала на новое место, расставила свои предметы, а сейчас будут обустраивать быт. Однако даже в этом мы сохранили интригу и попытались украсить пространство», - сказала Лейла Махат.

По словам художницы, невозможно быть полноценным гражданином страны, не зная основных вещей в истории развития страны, цивилизации.

«Дед всегда говорил, не зная прошлого, ты не сможешь построить настоящее, соответственно будущее. Очень хочу, чтобы наши дети и внуки знали свое прошлое, чтобы передать последующему поколению», - добавила Лейла Махат.

Выставка продлится до конца января.



