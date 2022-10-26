Ювелирные изделия на 560 млн тенге пытался ввезти контрабандист в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу РК в столичном международном аэропорту задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения. Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий превысила 560 млн тенге. Уголовное дело по факту экономической контрабанды направлено в суд», - сообщили в ведомстве.