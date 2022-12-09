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Ювелирные изделия на $1,2 млн пытался провезти казахстанец через границу

9 Декабря 2022, 13:54
Ювелирные изделия на $1,2 млн пытался провезти казахстанец через границу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, незаконно перевозившего через границу крупную партию ювелирных изделий, осудили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

«Раннее департаментом АФМ по г.Астана было направлено в суд уголовное дело в отношении Нуржана Сурапова по факту экономической контрабанды т.е. перемещение в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров. Он был задержан в аэропорту Астаны при попытке перевоза авиарейсом «Стамбул-Астана» золотых украшений. Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных ювелирных изделий и часов составила 565 млн тенге или почти 1 млн 200 тыс. долларов США. Нуржану Сурапову назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы условно с конфискацией более семи тыс. единиц ювелирных изделий общим весом 28 кг на сумму 565 млн тенге в доход государства», - сообщили в ведомстве.


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