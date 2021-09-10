АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ювелир сдал золото клиентки в ломбард в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

5 сентября в Управления полиции города Кокшетау поступило заявление 27-летней жительницы города о том, что в июле она отдала свои золотые изделия ювелиру для переплавки и изготовления изделия по индивидуальному заказу. Однако в сентябре ее изделия были заложены в ломбард. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 470 тысяч тенге. Выяснилось, что ранее незнакомый 26-летний местный житель города Кокшетау, не выполнив заказ, заложил изделия заявительницы в ломбард. Вырученные средства он потратил на личные нужды. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 1 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества«. Избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Ведется следствие.