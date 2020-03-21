Юрты изготавливают осужденные в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории учреждения средней безопасности АП-162/2 департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области изготавливаются юрты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент УИС по области.

Трудоустройство осужденных в местах лишения свободы играет важную роль: прежде всего, это занятость осужденного, который, отбывая наказание, имеет возможность зарабатывать деньги. Департамент УИС по Павлодарской области ведет активную работу по привлечению предпринимателей на территорию учреждений УИС.

Одним из положительных примеров сотрудничества с исправительными учреждениями области является деятельность по изготовлению юрт ИП «Гайдучок» на территории учреждения средней безопасности АП-162/2 департамента УИС, рассказывает заместитель начальника учреждения АП-162/2 ДУИС по Павлодарской области майор юстиции Нурлан Тойганбаев.

Вячеслав Гайдучок сотрудничает с ДУИС с 2017 года. С сентября 2017 года по настоящее время на территории производственной зоны учреждения АП-162/2 функционируют цеха (столярный цех, цех пилорамы) по производству юрт от ИП «Павлодар Юрта».

«На сегодняшний день трудоустроено 10 осужденных, каждый из которых получает стабильную заработную плату. Все деревянные элементы юрт - кереге, уык, шанырак - изтотавливаются из сосны в производственных цехах руками самих осужденных. По словам представителя ИП «Павлодар Юрта» В. Гайдучка, осужденные с интересом осваивают новый вид деятельности, ведь профессионально до осуждения никто из них не занимался сборкой юрт, при этом в месяц могут изготовить порядка четырех-пяти юрт. В ближайших планах - создать собственную швейную мастерскую по изтотовлению войлочного покрытия. Полученный опыт осужденные планируют применить на свободе», - отмечает Нурлан Тойганбаев.

Идея изготавливать юрты пришла неожиданно. Вячеслав Гайдучок занимался изготовлением войлочной обуви, когда в 2006 году заказчики попросили его изготовить юрту. Вячеслав с энтузиазмом взялся за заказ. С тех пор он полностью изучил технологию изготовления юрт, брал советы у опытных мастеров. Так, производство наладилось, и в 2017 году он обратился к ТОО «Енбек-Павлодар», чтобы открыть производство на территории учреждения.

«Производственная мощность ИП - четыре юрты в месяц. По желанию заказчиков изготавливаем и убранство внутри юрт. Считаю, что делаю полезную работу. Конечно, в работе с осужденными есть своя специфика, но думаю, что плюсов все-таки больше: осужденные не прогуливают работу, они дисциплинированы и заинтересованы получать заработную плату, им идут социальные отчисления. Я стараюсь принять всех желающих. Тех, кто никогда не занимался подобным ремеслом, обучаем на практике, они обретают навыки. Я очень надеюсь, что эти навыки пригодятся им после освобождения», - говорит Вячеслав Гайдучок.

Сегодня в списке заказчиков ИП «Гайдучок» - ГРЭС, павлодарские заводы и гипермаркеты.

На 2020 год у Вячеслава много планов - открыть швейное производство, повышать мастерство осужденных.