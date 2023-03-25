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Юрту установили в центре Братиславы в честь Наурыза

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2023, 20:19
Юрту установили в центре Братиславы в честь Наурыза Фото: пресс-служба МИД РК.

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ – В столице Словакии состоялись торжества в честь Наурыз мейрамы, организованные Посольством Казахстана при содействии городских властей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В историческом центре Братиславы на главной площади установлена 12-канатная юрта – традиционное жилище казахов, символ мира, гармонии и согласия. Впервые жителям и гостям столицы Словакии представлено колоритное убранство юрты, украшенной коврами – текемет, сырмақ и алаша, тканными узорными лентами, казахскими музыкальными инструментами и предметами декоративно-прикладного искусства. Интерьер юрты украсили казахские национальные костюмы, кожаные панно, доспехи кочевников и традиционная казахская камча.

Посетители этновыставки смогли ознакомиться с тысячелетней историей юрты и уникальным мастерством её изготовления, входящим в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На информационном стенде отмечено первое упоминание юрт в знаменитом труде древнегреческого историка Геродота «История» (440 г. до н.э.). Подчеркнуто, что изобретение юрты было одним из величайших открытий кочевников, позволив им освоить огромные просторы степей Евразии.

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Открывая выставку, Посол Казахстана Толежан Барлыбаев подчеркнул значение «шаңырақа», являющегося у казахов символом родного очага, продолжения рода и семейной реликвии. Установка юрты в Братиславе имеет особое значение, поскольку словацкая земля издревле является местом сближения и взаимообогащения культур Востока и Запада. Казахстанский дипломат выразил благодарность руководству столичной мэрии за предоставление места для юрты на главной площади, где в средневековье проводились церемонии коронации и национальные собрания.

В рамках празднования состоялся концерт Уральского фольклорного ансамбля «Арнау», исполнившего казахские кюи и народные мелодии. Внимание словацких зрителей также привлекло выступление молодого виртуоза-домбриста Есенгали Кумарова, известного в Словакии по участию в общенациональном телешоу «Československo má talent» и юной домбристки Амины Мамановой.

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Кроме того, в рамках культурной акции на главной площади словацкой столицы состоялся художественный мастер-класс с участием талантов братиславской школы искусств «Ladon». Работы юных художников лягут в основу постоянно действующей экспозиции «Казахстан глазами словацких детей». В нынешнем году этнографическая экспозиция «Казахская юрта» будет показана в разных регионах Словакии.

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Фото: пресс-служба МИД РК.



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