8 Августа 2022 12:17

Юрту и санузел установили вдоль трассы Нур-Султан - Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным оператором автодорог республиканского значения АО «НК «КазАвтоЖол» запущен очередной объект придорожного сервиса на трассе А-1 «Нур-Султан - Щучинск», который состоит из казахской юрты и рядом стоящего благоустроенного санитарно-гигиенического узла, передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Идея возведения казахской юрты вдоль трассы республиканского значения принадлежит представителю малого бизнеса, который обратился в национальную компанию с просьбой оказания помощи и выделения площадки для отдыха. Отметим, что на данной трассе юрта установлена впервые. Количество юрт планируется увеличить.

«Моя основная цель — показать нашу культуру, кухню и традиции туристам, ведь у нас очень богатая история. Сейчас в стране наблюдается значительный рост гостей из-за рубежа. В юрте планирую организовать продажу национальной еды и напитков. Все будет собственного, отечественного производства. Так, у пользователей дорог будет возможность попробовать нашу кухню. Кроме того, планирую сделать юрту утепленной, работать будем круглый год»-, поделился представитель МСБ Даулен Айтбай.

А для удобства автолюбителей рядом установлен новый санитарно-гигиенический узел.

«Утепленный, благоустроенный санитарно-гигиенический узел будет функционировать круглый год. Пользователи автомобильных дорог могут воспользоваться им совершенно бесплатно. Санузел состоит из нескольких кабинок для мужчин, женщин и маломобильных групп населения», - отметил начальник отдела по развитию придорожного сервиса национальной компании «КазАвтоЖол» Диас Арынов.

В текущем году планируется открыть 80 объектов придорожного сервиса — это около 500 новых рабочих мест. В целом на сегодняшний день вдоль трасс республиканского значения функционирует порядка 1600 объектов придорожного сервиса.