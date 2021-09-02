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Юрту Димаша установили на фестивале тюркско-гуннской культуры

2 Сентября 2021 03:00
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Юрту Димаша установили на фестивале тюркско-гуннской культуры

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В середине августа в местечке под названием Бугач (Бугац) прошел международный этнофестиваль «День предков», посвященный сохранению традиций гунно-тюркских народов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

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«День предков» – это мероприятие, включающее в себя шоу-программы, музыкальные представления, ярмарку ремесленников, археолого-антропологические выставки и многое другое. В ходе этнофестиваля участники могут посетить кочевую деревню с юртами, куда ежегодно приезжают более 200 тыс. туристов.

Гости мероприятия, посетившие Бугач в этом году, могли осмотреть большой лагерь юрт, приобрести традиционные изделия мастеров, а также принять участие в увлекательных программах.

В этом году были организованы марш на лошадях, верблюдах и телегах с волами, соревнования по стрельбе из лука, показательные конные бои и различные боевые искусства.

В центре внимания зрителей была битва за Залавар, когда венгерские племена оккупировали Задунайский регион более 1100 лет назад. Гости мероприятия наблюдали за постановкой, затаив дыхание.

Более камерные мероприятия проходили в многочисленных юртах. Например, археологические и антропологические выставки о гуннах, аварах и венграх в «Юрте предков».

Самое впечатляющее зрелище представляла собой «Юрта Аттилы» черного цвета, диаметром более 20 метров. Здесь была проведена выставка наследия гуннов.

За «Юртой Аттилы» стояла белая юрта поменьше, на которой висел флаг Казахстана. Здесь гостей встречали представители венгерского фан-клуба Димаша – Dimash Dears Hungary (DDH).

Внутреннюю стену юрты украшали фотографии казахстанского исполнителя, а его песни звучали непрерывно. Многих гостей мероприятия привлекла юрта Димаша, и члены фан-клуба DDH с удовольствием рассказывали им о творчестве любимого певца.

«Все Dears хотят познакомить окружающих людей с этим фантастическим молодым артистом. Искусство Димаша отличается от массовой музыки, оно более тонкое и представляет собой широкий спектр стилей и жанров: от классики и неоклассики до традиционного фолка и фолк-рока, поп-музыки и даже рэпа. Нашей целью было продемонстрировать это в юрте», – поделились венгерские Dears.


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#Культура   #Венгрия   #Димаш Кудайберген   #Тюркский мир  
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