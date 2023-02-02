Юртотерапия и пантолечение: Почему посетители чувствуют себя как дома в санатории «Окжетпес»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Идеальный способ отвлечься от утомительных и однообразных будней – провести время наедине с природой, наслаждаясь красочным пейзажем, выпивая чай из натуральных трав или радоновую воду. Как правило, для такого релакса многие выбирают санатории, где можно совместить приятное с полезным. В самом сердце жемчужины Казахстана - на берегу красивейшего из озер Щучинско-Бурабайской курортной зоны расположен лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес», который с каждым годом притягивает все больше и больше посетителей, зарубежных в том числе. Секрет наплыва такого количества гостей кроется в том, что здесь каждый чувствует себя как дома. В последние годы руководство санатория также активно внедряет концепцию Kazakh Nomad Resort. Одним словом – возвращение к истокам. Корреспонденты МИА «Казинформ» расскажут, чем еще притягивает казахстанских и зарубежных гостей лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес».

Следует начать с того, что это один из древнейших санаториев, история которого начинается с 1964 года. Некогда трехэтажный корпус с номерами без удобств в наши дни превратился в один из самых комфортабельных комплексов с новыми лечебными корпусами и новейшим современным оборудованием. Отметим, что это единственный санаторий в Казахстане и первый в Центральной Азии, который получил сертификат European Quality Award. Только за прошлый год «Окжетпес» посетило более 10 тысяч отдыхающих. Практически в 99% случаях посетители оставляют положительные комментарии.

Когда заезжаешь на территорию санатория, с самого порога чувствуется домашняя и теплая атмосфера. Кроме пения птиц лишних звуков и не услышишь. На территории лечебно-оздоровительного комплекса расположены тренажеры, детская площадка. Конечно же, чувствуется свежий горный воздух.

«Санатории расположены в уникальных природных уголках, которые позволяют вернуться к релаксу и отдохнуть на природе. Боровое расположено посреди елового леса, исторически в боровских местах лечились пациенты с бронхолегочными заболеваниями. Сюда направляли людей для лечения туберкулеза. Причем лечили природными факторами: еловый воздух, еловый отвар и кумыс – гордость Казахстана», - отметил президент лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес» Яков Стерлигов.

Концепция Kazakh Nomad Resort – возвращение к истокам

На первом этаже комплекса «Окжетпес» расположены лечебные корпуса, конференц-зал для проведения концертов и просмотра фильмов, ресторан, бильярдные столы. Внимание гостей к себе сразу же приковывает небольшая картинная галерея. На стенах висят картины известного казахского художника Алпысбая Казгулова. Картины словно дополняют своеобразный казахский интерьер.

Отметим, что элементы культуры казахского народа внесены в концепцию Kazakh Nomad Resort. Это и номера, оформленные в казахском стиле, кумысолечение, бауырсаки, жент и свежий айран.

«Мы нацелены на то, чтобы внести элементы культуры нашего богатейшего казахского народа, его традиции в наш сервис, в наше питание, оформление номерного фонда. Можно прогуляться по терренкуру вдоль озера и увидеть таблички, установленные через каждые 100 метров. На этих табличках расписана история любви Козы Корпеша и Баян Сулу. Причем на каждой табличке только кусочек истории, чтобы вы прошли дальше, прочитали всю историю любви влюбленных пар и прошли еще 500 метров. Мало того, что посетитель познакомится с историей любви, он еще сделает для себя какие-то размышления и физически поработает», - отметил президент лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес» Яков Стерлигов.

Одна из значимых частей концепции Kazakh Nomad Resort – юртотерапия. На территории санатория установлена юрта – комната для психологической разгрузки. Посетители лежат в юрте на свежем воздухе, слушают релаксирующую музыку, медитируют, зажигают свечу и наслаждаются любимым ароматом.

Минеральная вода озера Майбалык, иловые грязи и собственный радоновый источник

Лечебный блок санатория заслуживает отдельного внимания читателей – здесь не используются медикаментозные методы лечения. Задача санатория - профилактика, предупреждение и повышение качества уровня жизни. Заведующая лечебно-реабилитационным отделением комплекса «Окжетпес» Любовь Коноплева называет это место климатическим курортом.

«Здесь прекрасный климат. Это уникальный природный уголок, где растут 75% хвойных пород деревьев. Не стоит забывать про прекрасный горный воздух. Для нас в приоритете – оздоровление после заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Мы применяем минеральную воду озера Майбалык, иловые грязи озера Балпашсор, Иловая грязь озера Балпашсор – биологически активные грязи, которые помогают при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, артроза, артрита, остеохондроза позвоночника. Оказывает противовоспалительный эффект, оздоравливающий эффект именно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата», - рассказала заведующая лечебно-реабилитационным отделением комплекса «Окжетпес».

Есть также собственный радоновый источник, вода которого приравнивается к пятигорским радоновым водам. В целом, как отметила Любовь Коноплева, радонотерапия – один из видов лучевой терапии, которая основывается на лечении лучами радона и способствует стимуляции защитных приспособительных сил организма, влияет на периферическое кровообращение, нервно-мышечный аппарат.

Водолечебница санатория располагает пятью видами ванной: жемчужные ванны, хвойные, пантовые ванны, четырехкамерные ванны и минеральные. Гости также могут получить гидротерапию – доступны четыре вида душа: душ-Шарко, циркулярный душ, душ-массаж и восходящий душ. Кроме того, в лечебном блоке имеются все кабинеты физиолечения, гирудотерапия (лечение пиявками). По назначению врача посетители могут выпить травяные чаи, настои и кислородные коктейли.

Среди посетителей очень востребовано пантолечение. Панты – это неороговевшие рога маралов.

По словам врачей, благодаря пантолечению повышается иммунитет, сопротивляемость организма различным инфекциям, происходит быстрое восстановление после перенесенных инфекций, после обострения хронических заболеваний. Гости могут принять пантовые ванны, пантовые парасауны, а для женщин с косметологической целью изготавливают пантовые маски.

Лечение пациентам подбирают индивидуально, учитывая его показания и противопоказания. Если пациенты приезжают без обследования, врачи здесь проводят скрининг, клинические и биохимические анализы, электрокардиограмму. Врачи могут обследовать пациента, подтвердить его заболевание и пролечить.

Восстановление после ковида

Отметим, что лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» работает по медико-экономическим стандартам, утвержденным Медицинским Центром УДП РК. Одна из программ – восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.

«В эту программу входит лечение травами, фитотерапия, лечебная физкультура, кислородный коктейль, различные ингаляции, проводятся ингаляции с минеральной водой, ингаляции с лекарственными средствами и ингаляции с отварами трав. Также физиотерапия, магнитотерапия, электролечение, тепловые процедуры. За прошлый год более 1 тысячи пациентов оздоровились по этой программе. У нас даже лечился пациент из США, который перенес тяжелый ковид. За две недели мы его оздоровили. До сих пор он отправляет нам сообщения со словами благодарности. Он выздоровел на 100%», - отметила заведующая лечебно-реабилитационным отделением комплекса «Окжетпес».

Что касается лечебной физкультуры и дыхательной гимнастики, эти занятия очень полезны пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.

«Благодаря дыхательной гимнастике очень хорошо очищаются легкие, повышается иммунитет, очень активно работает опорно-двигательный аппарат. Помимо дыхательной гимнастики проводим опорно-двигательную гимнастику. Это уже работа с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Упражнения отдыхающие выполняют по мере своей возможности, учитывая с какими заболеваниями они пришли к нам, насколько его физические возможности позволяют выполнять то или иное упражнение», - добавила фитнес-тренер Динара Ералина.

Здоровая пища – важная часть лечебного процесса

В лечебно-оздоровительном комплексе уделяется особое внимание также питанию пациентов. Здоровая и полноценная пища – неотъемлемая часть лечебного процесса.

«При составлении меню учитываем сезонные особенности. Поэтому есть зимнее и летнее меню. При дополнительных показаниях врачей стараемся придерживаться диеты для пациента с определенной болезнью. Пациенты приходят к нам в период ремиссии после болезни. Несмотря на это, мы стараемся учитывать все пожелания. Мы всегда идем на встречу и предоставляем дополнительное питание. Каждый день в 11 часов утра предлагаем посетителям свежий кумыс. Стараемся добавить национальные казахские блюда в наше меню. Поэтому на наших столах пациенты всегда могут поесть жент, разные виды курта, бауырсаки и свежий айран», - отметила заведующая службой питания Елена Житниковская.

В этом году в дополнении к основному меню повара составляют меню для определенного контингента посетителей.

«Очень много людей, которые хотят постройнеть. Поэтому в этом году разрабатываем диетическую еду с пониженной калорийностью до 1600-1800 ккал. Дополнительно будет разрабатываться вегетарианское меню, однако не для стройности, а учитывая философию жизни посетителей. Третья разработка – меню для тех, кто держит пост. Будем отдельно разрабатывать меню для православных и мусульман, которые держат ораза», - добавила Елена Житниковская.

Посетители здесь чувствуют себя как дома

Для многих посетителей санаторий стал вторым домом. Сюда приходят с близкими, с детьми, а врачи встречают их с распростертыми объятиями.

«Многие сотрудники работают здесь уже много лет. В этом и есть наша уникальность. Нет более грамотного специалиста, чем специалист, который долгие годы выполняет свою работу. В нашем санатории многие добились карьерного роста: от официанта доросли до администратора, от швейцара – до управляющего директора. Наши сотрудники искренне любят свою работу и дорожат каждым гостем. Наши люди – наше богатство», - подчеркнул Яков Стерлигов.

Также как и сотрудники трудятся здесь уже долгие годы, так и посетители постоянно выбирают для оздоровления это место.

«Это очень интересная история. Гости рассказывают, что приезжали с бабушкой, а сегодня приводят своих детей. Есть дети, которые выросли на наших глазах. Лечение в нашем санатории превратилось в добрую семейную традицию. Есть браки, которые заключены в санатории. Есть отношения, которые развились. Здесь возникает любовь. Наша стабильность является залогом нашего профессионализма», - признался президент лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес» Яков Стерлигов.

Для удобства пациентов руководство санатория постоянно развивает сервис, каждый год закупает не менее трех единиц новейшего медицинского оборудования, на основании которых разрабатываются новые методологии и способы реабилитации. Продолжается также реконструкция номерного фонда.

Планируется также строительство нового корпуса, также будут внедрены различные физические активности: аэробика, йога, гимнастика, айкуне.