Юрта своими руками: тренинг по сборке этноконструктора провели для юных карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для юных карагандинцев в Областной детской библиотеке имени Абая провели тренинг по сборке этноконструктора «Юрта», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Библиотекарь Нурзат Алжанова подробно рассказала семиклассникам средней школы №20 о жилище степняков и познакомила их с его устройством.

Затем дети приняли участие в сборке одного из древнейших изобретений кочевников. С помощью этноконструктора «Юрта» школьники смогли прикоснуться к истории родного края.

Отметим, что юрта внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) .