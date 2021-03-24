21:30, 23 Март 2021 | GMT +6
Юрта своими руками: тренинг по сборке этноконструктора провели для юных карагандинцев
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для юных карагандинцев в Областной детской библиотеке имени Абая провели тренинг по сборке этноконструктора «Юрта», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Библиотекарь Нурзат Алжанова подробно рассказала семиклассникам средней школы №20 о жилище степняков и познакомила их с его устройством.
Затем дети приняли участие в сборке одного из древнейших изобретений кочевников. С помощью этноконструктора «Юрта» школьники смогли прикоснуться к истории родного края.
Отметим, что юрта внесена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) .