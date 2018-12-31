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Юрта и герои комиксов: Брюссель накануне Нового года
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - На Рождество и Новый год центр Брюсселя засиял мириадами огней. На главной площади города устанавливают самую высокую ель страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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В этом году высота лесной красавицы составила 22 метра, ее возраст - 67 лет, а весит она 4,7 тонны. Дерево украшено гирляндами общей длиной 1800 метров, на ветвях красуется около 250 елочных игрушек.
Её иллюминация синхронизирована с 1,6 тыс светодиодов, украшающих здания площади. Каждый вечер в канун Нового года здесь проходит световое шоу «Зимние чудеса».
Фасады зданий, окружающих площадь, расцвечиваются всеми цветами радуги под музыку. Ежегодно посмотреть на сказочное представление в Брюсселе, которое длится весь декабрь, приезжают около 2,5 млн туристов.
В преддверии Рождества и Нового года в центре Брюсселя развернулся целый торговый город - рождественская ярмарка, состоящая из более чем 200 палаток. Посетители могут там найти много интересного: от традиционной продукции местных ремесленников и кондитеров до современных украшений и предметов интерьера.
В этом году гости ярмарки могут посетить юpту, которую возвела монгольская диаспора. В доме кочевников туристам предложат буузы - схожее с кавказскими хинкали и тюркскими мантами блюдо и хушур - блюдо из мяса и теста, аналогичное чебурекам.
Рядом с юртой можно приобрести изделия и одежду из кожи, кошмы, шерсти верблюда и яка.
На улицах Брюсселя царит праздничная суета, торговцы украсили свои магазины, а люди поддаются соблазну рождественских скидок.
На витринах магазинов нередко можно встретить героев комикса «Приключения Тинтина», созданных бельгийским художником Жоржем Реми. К слову, Бельгия также является родиной ныне популярных во всём мире смурфов.
Посетители кафе и ресторанов, несмотря на прохладную погоду, предпочитают сидеть на террасе - вечерняя температура не опускается ниже плюс трех.
Фасады домов, магазинов, офисов и улиц, украшенных иллюминацией, создают атмосферу праздника.
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