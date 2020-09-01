Юрий Тимощенко: Основная цель Послания - ответ на накопившиеся вопросы в обществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основной целью Послания Главы государства является ответ на накопившиеся вопросы в обществе. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Тимощенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной целью Послания является ответ на накопившиеся вопросы в обществе в связи с нынешним кризисом, который был вызван пандемией коронавируса», - сказал Юрий Тимощенко.

Депутат добавил, что в своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил первостепенные проблемы и ответы на них.

«Основным лейтмотивом выступления Президента является все-таки и перезагрузка деятельности госорганов, общественных институтов. Импонирует то, что для поиска решения по выходу из кризиса нашим Президентом привлечены широкие социальные группы и объявлен очень большой ряд крупных и серьезных реформ. Повышение эффективности госаппарата, общественных институтов, большое внимание Глава государства уделил социальному самочувствию граждан. Правительству было дано поручение по разработке социального кодекса, сокращению бумажной волокиты за счет развития цифровизации. Особое внимание было уделено развитию здравоохранения», - подчеркнул мажилисмен.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.