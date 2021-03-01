Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Юрий Шумаев: День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны

Автор:  
Гульзат Сахова
1 Марта 2021, 15:08
Юрий Шумаев: День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Союза пятидесятнических церквей Казахстана Юрий Шумаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«От имени Союза пятидесятнических церквей Казахстана поздравляем соотечественников с Днем благодарности!

День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена. Это день духовных традиций, милосердия и открытой души, готовности делиться и помогать друг другу, как это сделал наш народ в годы репрессий и депортаций.

Пусть в первый весенний день духовный праздник День благодарности способствует дальнейшему сохранению межэтнического и межрелигиозного согласия, приумножению главного достояния нашей страны — единства народов Казахстана», - отметил глава СПЦК.

Этот праздник, подчеркнул он, стал праздником выражения благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим людей других национальностей как родных.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


Религия   Дата   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики