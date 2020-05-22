Юрий Пя: Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, где проводится донорство органов во время пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал о ситуации с донорством органов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это 81-ая пересадка сердца с 2012 года. Это очень мало. Есть статистика, согласно которой, люди ежедневно погибают от кровоизлияния в головной мозг, в ДТП на дорогах, на производстве, люди погибают в быту. И количество потенциальных доноров достаточно большое. А количество выявляемых доноров и тех, чьи родственники соглашаются на трансплантацию, к сожалению, у нас еще достаточно низкое», - сказал Юрий Пя на пресс-конференции в кардиоцентре, говоря о посмертной трансплантации органов, которая прошла 18 мая.

Также врач признал, что количество трансплантаций за время карантина существенно сократилось.

« Трансплантаций стало гораздо меньше. Причем, не только у нас, но и в мире. Я разговаривал с иностранными коллегами - в некоторых странах донорство полностью остановилось. И это в тех успешных странах, где трансплантация проводилась как рутинная операция. Если взять Европу, многие страны объединились в целую сеть, которая называется Евространсплант. Там они обмениваются информацией о наличии потенциального донора, у них целый банк данных. И в зависимости от того, в какой стране возникает потребность в том или ином органе, они сообщаются между собой и по решению Евротранспланта, орган может быть из одной страны перевезен в другую. Они объединены в сеть для того, чтобы максимально эффективно проводить эту работу», - отметил Ю. Пя.

Он заверил, что Казахстан является единственной страной в Центральноазиатском регионе, где проводится трансплантация органов во время пандемии.

«А мы в Центральной Азии являемся единственной страной, где проводится трансплантация сердца и легких. У нас такое малое количество, мы можем проводить такие операции только внутри Казахстана. Мы не можем сейчас получить орган из другой страны, так же как не можем и направить его в другую страну. Потому что у нас мало доноров – я говорю о посмертном донорстве. Но если по каким-о причинам гражданин Казахстана окажется в другой стране и ему срочно будет нужна пересадка того или иного органа, закон позволяет это сделать», - заключил спикер.

Напомним, 18 мая в Казахстане была проведена уникальная донорская операция, в результате которой органы 1 умершего спасли жизнь сразу пятерым пациентам.



