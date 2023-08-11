АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победитель Олимпиады-1996 Юрий Мельниченко стал главным тренером команды Казахстана по греко-римской борьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Приказом Комитета по делам спорта и физической культуры Юрий Васильевич Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе»,- говорится в сообщении федерации.

Юрий Мельниченко является единственным олимпийским чемпионом в истории независимого Казахстана в этом виде спорта. Также в его послужном списке - победы на чемпионатах мира и Азии.

Сборная Казахстана уже находилась под его руководством в период с 2000 по 2004. А с 2022 года он тренировал национальную команду будучи тренером-консультантом.