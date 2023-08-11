20:09, 10 Август 2023 | GMT +6
Юрий Мельниченко стал главным тренером команды Казахстана по греко-римской борьбе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Победитель Олимпиады-1996 Юрий Мельниченко стал главным тренером команды Казахстана по греко-римской борьбе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.
«Приказом Комитета по делам спорта и физической культуры Юрий Васильевич Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе»,- говорится в сообщении федерации.
Юрий Мельниченко является единственным олимпийским чемпионом в истории независимого Казахстана в этом виде спорта. Также в его послужном списке - победы на чемпионатах мира и Азии.
Сборная Казахстана уже находилась под его руководством в период с 2000 по 2004. А с 2022 года он тренировал национальную команду будучи тренером-консультантом.