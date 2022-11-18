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Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период

18 Ноября 2022, 10:43
Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период
18 Ноября 2022, 10:43

Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Кызылординской области глава МЧС обратился к жителям области в связи с наступлением зимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По области приведены в готовность свыше трехсот единиц различной техники и порядка семисот человек, функционируют 10 пунктов обогрева и 3 трассовых медико-спасательных пунктов, также использующиеся как пункты обогрева.

В целях профилактики чрезвычайных ситуаций на автодорогах заблаговременно осуществляется рассылка СМС-сообщений об ухудшениях погодных условиях и дорог.

«Пользуясь случаем обращаюсь к гражданам, собираясь в дорогу, убедитесь, что погода на трассе стабильная и проверяйте на исправность автомобиль. Рекомендуем перед выездом использовать мобильное приложение «Дармен», где размещена актуальная информация не только по вашему региону, но и по всей стране. В преддверии зимней рыбалки любителям-рыбакам не пренебрегать простыми запрещающими знаками и соблюдать элементарные правила поведения на льду», - обратился к населению министр.


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