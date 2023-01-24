Юрий Ильин раскритиковал подготовку акиматов к паводкам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очистка и укрепление берегов рек

В Акмолинской области в Кокшетау не в полном объеме провели очистку русла реки Кылшакты.

В Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов.

«Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р. Кошкарбаева Акмолинской области. Паводок ежегодно разрушает берег, вода подходит к домам. В текущем году срок действия проектно-сметной документации завершается», - сказал глава МЧС во время заседания Правительства РК.

Арычно-ливневые системы

Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем.

«Акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры», - заявил Юрий Ильин.

В Астане и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.

Дороги, подверженные затоплениям

«Еще одной проблемой в паводковый период является переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям», - сообщил министр.

Он отметил, что ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области.

Акимат области данный вопрос ежегодно оставляет без должного внимания. Зная об этом, жители самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств.

Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области.

Строительство домов на паводкоопасных участках

«На местах не на должном уровне решается вопрос перевода земель водоохранных полос в земли водного фонда. Имеются факты строительства объектов на водоохранных полосах, что уже предопределяет их подверженность к подтоплениям. К примеру, весной прошлого года подтопило подвалы трехэтажных домов в Караганде (57 квартир), расположенных в водоохраной зоне», - подчеркнул Юрий Ильин.

До настоящего времени не завершено строительство двух стоквартирных домов в Атбасаре Акмолинской области. Завершение строительства позволит ликвидировать риски для 200 семей из города и 5 населенных пунктов области, куда планируется переселение из паводкоопасных участков.

«По республике в паводкоопасных зонах находятся 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей», - заключил он.

Ранее сообщалось, что около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления.