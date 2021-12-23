Новости
Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы казахстанских пожарных
23 Декабря 2021 13:38
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПринимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин Безопасно ли место для строительства будущей АЭС – пояснение министра по ЧС РК Спасатели вызволили водителя из снежного заноса на трассе Ушарал - Достык
«Что касается моих сотрудников и подчиненных, то да, заработная плата низкая. Но с учетом той работы, которая была проведена за последние годы, мы можем сказать, что по достижению 2023 года зарплата наших сотрудников не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и сотрудников всей правоохранительной системы: Министерства обороны, МВД РК будет приравнена к 80% должностных окладов сотрудников КНБ», - резюмировал Юрий Ильин.
По словам министра, заработная плата будет идентична во всех силовых структурах тем должностям, на которых проходят службу сотрудники МЧС.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Принимает ли министр участие в аварийно-спасательных работах, рассказал Юрий Ильин
- Безопасно ли место для строительства будущей АЭС – пояснение министра по ЧС РК
- Как провести новогодние праздники безопасно, рассказали костанайские спасатели
- 170 детям пришли на помощь спасатели ВКО в уходящем году
- Рейды по местам хранения и продажи пиротехники проводят в Акмолинской области
- Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047