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Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Апреля 2023, 14:24
Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ильин Юрий Викторович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Ильина Ю.В.

Назначить Ильина Юрия Викторовича Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

№ 182

Ильин Юрий Викторович родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. Образование высшее, в 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. - командная тактическая гусеничные и колесные машины, 2006 году Кыргызкую государственную юридическую академию - юриспруденция, 2017 году Университет «Туран» - юриспруденция. Магистр юридических наук.

С августа 1985 года - курсант Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища им.Конева И.С.;

С августа 1989 года- командир мотострелкового взвода 73 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

С июня 1990 года - командир мотострелкового взвода 1 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

С июля 1992 года - преподаватель 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

С июля 1993 года заместитель начальника курсов - 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

С июня 1996 года - заместитель начальника Центра подготовки и обучения Алматинского областного управления по чрезвычайным ситуациям;

С июня 1998 года - начальник отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

С июня 1999 года - заместитель начальника Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

С марта 2005 года - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;

С декабря 2011 года - начальник управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий
и стихийных бедствий города Алматы;

С марта 2013 года - заместитель акима города Алматы;

С октября 2015 года - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

С апреля 2016 года по сентябрь 2020 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;

С сентября 2020 года - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.


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