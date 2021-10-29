Юрий Ильин ознакомился с ходом реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня по поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина для ознакомления с ходом реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в Северо-Казахстанской области с рабочим визитом побывал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Министр посетил отремонтированные и строящиеся объекты по программе «Ауыл - ел бесігі» в Аккайынском районе. Юрий Ильин посетил Аралагашкую средную школу, дом культуры в селе Ленинское, культурно-оздоровительный центр в Смирново. Также проинспектировал ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районном центре Аккайынского района. По итогам визита проведено совещание, на котором шла речь о реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі».

По области ведется комплексная работа по проекту. Основной целью проекта «Ауыл – ел бесігі» является улучшение качества жизни сельчан, модернизация сельской инфраструктуры. В 2019-2020 годах в 20 селах реализовано 44 проекта на 6,6 млрд. тг. Улучшены условия комфортности 76 тысяч человек, создано 550 рабочих мест. В 2021 году на развитие 50 сел направлено 10,7 млрд тенге. В селах капитально отремонтированы школы, медучреждения, дома культуры, детские сады и дороги.

В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» на 2021 – 2025 годы в СКО будет модернизировано более 300 сел. За данный период планируется реализовать более 500 проектов на сумму 43 млрд тенге, что позволит улучшить качество жизни более 244 тысячи сельчан.