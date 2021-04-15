НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин ответил на критику депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть ряд регионов, где требуется дополнительное выделение финансовых средств. Они в том числе предусмотрены в Дорожной карте, которые в случае их финансирования позволят сказать, что эти мероприятия, заблаговременно проведенные, позволяют беспрепятственно проводить противопаводковое мероприятия. Но они, конечно, требуют больших финансовых средств, для многих, может быть, эти вопросы актуальны, потому что депутаты задавали вчера вопрос, что по Дорожной карте предусматриваются очень большие суммы, которые пугают. Скажу, что это финансирование не МЧС, а местных исполнительных органов, как за счет средств республиканского, так и местного бюджета», - сказал Юрий Ильин.

Ранее депутаты фракции Народная партия Казахстана выразили недовольство результатами реализуемых в Казахстане противопаводковых мероприятий.

«Народная партия Казахстана» неоднократно поднимала вопросы проведения в Республике противопаводковых мероприятий. Ежегодно паводки угрожают жизни и имуществу казахстанских граждан. С каждым годом все больше средств выделяется на борьбу со стихией. Если на Дорожную карту «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» было выделено 42 млрд тенге, то аналогичная Дорожная карта на 2020–2023 годы обошлась бюджету уже в 160 млрд тенге. Возникает вопрос – где результат?», - сказал мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.