Юрий Ильин о взрывах в Жамбылской области: ситуация сегодня, как помогают родным погибших и поддерживают пострадавших
«Прежде всего, мне бы хотелось еще раз выразить слова соболезнования родным и близким погибших в данной чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день найдены и опознаны 17 человек, которые погибли в результате трагедии. Десять человек являлись сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Их тела опознаны родными и близкими и преданы земле. Поиски одного человека, который являлся сотрудником Министерства обороны, до сих пор продолжаются», - рассказал Юрий Ильин во время интервью МИА «Казинформ».
Министр напомнил, что Глава государства своим указом наградил высшими наградами погибших в результате взрывов. Один сотрудник получил звание «Халық Қаhарманы» посмертно, офицерский состав был награжден орденом «Айбын» первой степени, сержантский рядовой состав - орденом «Айбын» третьей степени.
«Наша задача сейчас - поддержать семьи, родных и близких, прежде всего. Решается вопрос реабилитации пострадавших в результате взрыва. Всего у нас около 50 таких человек. Из них двое в тяжелом состоянии, которые нуждаются в продолжительном лечении, сложных операциях. Есть ряд сотрудников, которые имеют легкие ранения, контузии. Все пострадавшие находятся на контроле».
Глава МЧС сообщил, что подписал приказ о награждении ведомственными наградами всех сотрудников, которые пострадали в ЧС.
«Многих, наверное, интересует вопрос социальной поддержки. В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день члены семей сотрудников, погибших в результате ЧС при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, получают 60-месячное денежное довольствие. Это денежное довольствие за пять лет: его должностной оклад, воинское звание, выслуга лет. Со стороны Правительства была оказана помощь в предоставлении 10 миллионов тенге на каждую семью. Со стороны местных исполнительных органов - по 5 миллионов тенге. Общим собранием нашего министерства мы решили, в том числе обратились в ряд государственных органов, и кто захотел - перечислили однодневную заработную плату», - рассказал спикер.
Также министр отметил, что было принято решение за счет собранных средств предоставить 5 миллионов тенге членам семей погибших, двое пострадавших получат так же по 5 миллионов тенге на продолжение лечения. Остальным категориям в зависимости от сложности получения травмы выплатят от 300 до 900 тысяч тенге.
«Денежные средства, которые есть, позволят провести санаторно-курортное реабилитационное лечение. Мы это тоже готовы оплатить», - сказал министр.
Министр прокомментировал вопрос расследования и установления причин взрыва.
«Что касается расследования взрыва - сейчас следственные органы работают. Поэтому говорить о причинах возгорания или причинах самого взрыва пока рано. Часть категорий должностных лиц и наших сотрудников задействована в проведении следственных мероприятий. Могу только сказать одно: все выполняли свой профессиональный долг до конца, до последней минуты», - заявил глава МЧС.
Юрий Ильин напомнил и о хронологии произошедшего.
«На пульт оперативного дежурного службы пожаротушения поступил сигнал от сотрудника войсковой части - одного из военнослужащих о том, что около 18:57 произошел пожар на территории войсковой части и требуется помощь. Первое подразделение, которое находилось недалеко пожарной части, прибыло через 15 минут и доложило, что на объекте наблюдается густой черный дым. По информации сотрудников Министерства обороны, которые находились на территории склада войсковой части, представляющих угрозу взрывов не существовало. Они действовали исходя из инструкции взаимодействия: любое подразделение, которое прибывает, запрашивает информацию у руководства объекта о наличии угрозы взрыва и распространения дальнейшего пожара. По информации, которую получили наши сотрудники, было заверено, что на складе находится тротил, который по своим физическим свойствам не детонирует», - пояснил глава ведомства.
В общей сложности на месте пожара работало более 30 единиц техники, более 140 человек личного состава.
«По данным записи, которую я сам смотрел, есть моменты от возгорания до взрыва. Очень сильно и активно развивался процесс горения. Высота пламени достигала более 25-30 метров. Соответственно наблюдалась высокая температура. Руководством тушения пожара было принято решение об отводе наших сил на безопасное расстояние и обеспечение безопасности ближайших складов, которые в результате термического нагрева также могли привести к детонации. По стечению обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, в 19:57 сдетонировал склад №14, где находился тротил, что привело к таким трагическим последствиям, которые мы на сегодняшний день имеем», - сказал Юрий Ильин.
Глава МЧС отметил, что на данный момент в ситуации разбираются следственные органы.
«На следствие мы не имеем права влиять и говорить конкретные сроки. Есть следственные процедурные действия, которые определяют и военная прокуратура, и Генеральная прокуратура. Соответственно, это право следователей проводить допросы и другие следственные мероприятия», - сказал Юрий Ильин.
На вопрос, не угрожает ли что-либо населению Байзакского района сейчас, глава МЧС ответил, что работы по обеспечению безопасности самого склада проводятся подразделением Министерства обороны.
«Продолжаются поисково-спасательные работы одного человека, который погиб, вероятно, во время взрыва, и сейчас до сих пор ищут его останки. Он был сотрудником Министерства обороны», - проинформировал Ю. Ильин.
По словам министра, продолжается разминирование территории.
«Что касается территории вокруг населенного пункта, то в результате взрыва разлет боеприпасов, как это происходило в Арыси, не произошел. Единственное, фрагменты были частично обнаружены и обезврежены саперами Минобороны. Поэтому,на данное время ведется активная фаза работ по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, которые пострадали в результате взрыва», - заключил глава ведомства.
Фото: Максат Рысбеков