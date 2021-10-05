Юрий Ильин о взрывах в Жамбылской области: ситуация сегодня, как помогают родным погибших и поддерживают пострадавших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» подробнее рассказал о взрыве на воинском складе боеприпасов в Жамбылской области. В результате трагедии, произошедшей 26 августа, погибли 17 человек, поиски одного пропавшего сотрудника Минобороны продолжаются до сих пор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, мне бы хотелось еще раз выразить слова соболезнования родным и близким погибших в данной чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день найдены и опознаны 17 человек, которые погибли в результате трагедии. Десять человек являлись сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Их тела опознаны родными и близкими и преданы земле. Поиски одного человека, который являлся сотрудником Министерства обороны, до сих пор продолжаются», - рассказал Юрий Ильин во время интервью МИА «Казинформ».

Министр напомнил, что Глава государства своим указом наградил высшими наградами погибших в результате взрывов. Один сотрудник получил звание «Халық Қаhарманы» посмертно, офицерский состав был награжден орденом «Айбын» первой степени, сержантский рядовой состав - орденом «Айбын» третьей степени.

«Наша задача сейчас - поддержать семьи, родных и близких, прежде всего. Решается вопрос реабилитации пострадавших в результате взрыва. Всего у нас около 50 таких человек. Из них двое в тяжелом состоянии, которые нуждаются в продолжительном лечении, сложных операциях. Есть ряд сотрудников, которые имеют легкие ранения, контузии. Все пострадавшие находятся на контроле».

Глава МЧС сообщил, что подписал приказ о награждении ведомственными наградами всех сотрудников, которые пострадали в ЧС.

«Многих, наверное, интересует вопрос социальной поддержки. В соответствии с действующим законодательством на сегодняшний день члены семей сотрудников, погибших в результате ЧС при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, получают 60-месячное денежное довольствие. Это денежное довольствие за пять лет: его должностной оклад, воинское звание, выслуга лет. Со стороны Правительства была оказана помощь в предоставлении 10 миллионов тенге на каждую семью. Со стороны местных исполнительных органов - по 5 миллионов тенге. Общим собранием нашего министерства мы решили, в том числе обратились в ряд государственных органов, и кто захотел - перечислили однодневную заработную плату», - рассказал спикер.

Также министр отметил, что было принято решение за счет собранных средств предоставить 5 миллионов тенге членам семей погибших, двое пострадавших получат так же по 5 миллионов тенге на продолжение лечения. Остальным категориям в зависимости от сложности получения травмы выплатят от 300 до 900 тысяч тенге.

«Денежные средства, которые есть, позволят провести санаторно-курортное реабилитационное лечение. Мы это тоже готовы оплатить», - сказал министр.

Министр прокомментировал вопрос расследования и установления причин взрыва.

«Что касается расследования взрыва - сейчас следственные органы работают. Поэтому говорить о причинах возгорания или причинах самого взрыва пока рано. Часть категорий должностных лиц и наших сотрудников задействована в проведении следственных мероприятий. Могу только сказать одно: все выполняли свой профессиональный долг до конца, до последней минуты», - заявил глава МЧС.

Юрий Ильин напомнил и о хронологии произошедшего.

«На пульт оперативного дежурного службы пожаротушения поступил сигнал от сотрудника войсковой части - одного из военнослужащих о том, что около 18:57 произошел пожар на территории войсковой части и требуется помощь. Первое подразделение, которое находилось недалеко пожарной части, прибыло через 15 минут и доложило, что на объекте наблюдается густой черный дым. По информации сотрудников Министерства обороны, которые находились на территории склада войсковой части, представляющих угрозу взрывов не существовало. Они действовали исходя из инструкции взаимодействия: любое подразделение, которое прибывает, запрашивает информацию у руководства объекта о наличии угрозы взрыва и распространения дальнейшего пожара. По информации, которую получили наши сотрудники, было заверено, что на складе находится тротил, который по своим физическим свойствам не детонирует», - пояснил глава ведомства.

В общей сложности на месте пожара работало более 30 единиц техники, более 140 человек личного состава.

«По данным записи, которую я сам смотрел, есть моменты от возгорания до взрыва. Очень сильно и активно развивался процесс горения. Высота пламени достигала более 25-30 метров. Соответственно наблюдалась высокая температура. Руководством тушения пожара было принято решение об отводе наших сил на безопасное расстояние и обеспечение безопасности ближайших складов, которые в результате термического нагрева также могли привести к детонации. По стечению обстоятельств, которые сейчас выясняет следствие, в 19:57 сдетонировал склад №14, где находился тротил, что привело к таким трагическим последствиям, которые мы на сегодняшний день имеем», - сказал Юрий Ильин.

Глава МЧС отметил, что на данный момент в ситуации разбираются следственные органы.

«На следствие мы не имеем права влиять и говорить конкретные сроки. Есть следственные процедурные действия, которые определяют и военная прокуратура, и Генеральная прокуратура. Соответственно, это право следователей проводить допросы и другие следственные мероприятия», - сказал Юрий Ильин.

На вопрос, не угрожает ли что-либо населению Байзакского района сейчас, глава МЧС ответил, что работы по обеспечению безопасности самого склада проводятся подразделением Министерства обороны.

«Продолжаются поисково-спасательные работы одного человека, который погиб, вероятно, во время взрыва, и сейчас до сих пор ищут его останки. Он был сотрудником Министерства обороны», - проинформировал Ю. Ильин.

По словам министра, продолжается разминирование территории.

«Что касается территории вокруг населенного пункта, то в результате взрыва разлет боеприпасов, как это происходило в Арыси, не произошел. Единственное, фрагменты были частично обнаружены и обезврежены саперами Минобороны. Поэтому,на данное время ведется активная фаза работ по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, которые пострадали в результате взрыва», - заключил глава ведомства.









Фото: Максат Рысбеков