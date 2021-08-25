Юрий Ильин – о спасателях МЧС РК в Турции: Впервые летали так далеко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спасатели, две недели назад отправившиеся в Турцию для тушения лесных пожаров, прибыли в Нур-Султан. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сообщил, что вертолеты «Казавиаспас» впервые в своей истории летали так далеко, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Было обращение со стороны Турецкой Республики к Казахстану. Главой государства было принято решение о направлении оперативной группы для оказания помощи Турецкой Республике. В отличие от многих других стран, Казахстан отправил свои воздушные суда, как гуманитарную помощь. То есть, это все оплачивается за счет казахстанской стороны», – сказал Ю. Ильин в беседе с журналистами.
Министр отметил, что большинство стран, оказывающих помощь Турции, работают на договорной основе.
Как сообщил Ю. Ильин, вертолеты «Казавиаспас» впервые в своей истории летали так далеко, только в один конец более 4 тысяч километров. Специалисты МЧС на двух вертолетах проводили воздушную разведку, участвовали в тушении пожаров.
По словам министра, с учетом ситуации в нашей стране, было принято решение о возвращении экипажей. В Казахстане сейчас тоже складывается довольно сложная ситуация. Вертолеты «Казавиаспас» используются для тушения лесных и степных пожаров на территории Западно-Казахстанской области.
Ю. Ильин также напомнил, что казахстанские спасатели и ранее работали за пределами Казахстана, оказывая помощь соседним странам. В частности, это участие в поисках пропавших туристов на территории Кыргызстана. Но впервые для оказания помощи спасатели пересекли воздушное пространство нескольких стран – России, Азербайджана и Грузии.
Как сообщил министр, Глава государства выразил благодарность экипажам спасателей благодарность. Приказом по министерству отличившиеся сотрудники будут поощрены.
По словам Ю. Ильина, казахстанские спасатели уже второй раз оказывают помощь Турции в рамках международной миссии. В 1996 году, когда в Измире было землетрясение, Казахстан оказал помощь Турции.
Министр подчеркнул, что, в случае обращения за помощью, Казахстан направит спасателей или окажет гуманитарную помощь. В текущем году Казахстан оказал гуманитарную помощь на значительную сумму Таджикистану и Кыргызстану.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи выразил благодарность казахстанским экипажам от имени Турции. Он отметил, что дружба и братство проявляются в такие моменты. На территории Турции в этом году только в июле зарегистрировано более 200 очагов возгорания. Конечно, Турция смогла ликвидировать их благодаря помощи дружественных стран.
«Для Турции очень важна помощь, оказанная Казахстаном, как братской страной. В качестве Посла Турции в Казахстане, от имени народа Турции хочу выразить благодарность казахстанским экипажам, семьям сотрудников. Взаимная помощь между двумя странами будет оказываться и в дальнейшем. Турция так же всегда готова протянуть руку помощи Казахстану», – сказал Уфук Екиджи.
Напомним, сегодня спасатели МЧС Казахстана приземлились в аэропорту Нур-Султана.
Как сообщалось ранее, силы МЧС Казахстана по поручению Главы государства были отправлены в Турцию для борьбы с лесными пожарами, они пересекли границу трех государств и преодолели 4500 километров по Каспийскому и Чёрному морю, через Кавказские горы.
Спасатели успешно справились со своей работой. Ими было проведено 80 сбросов – свыше 300 тонн воды, – на очаги лесных пожаров. Вертолеты МЧС РК работали в окрестностях города Даламан.
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