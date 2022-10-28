Юрий Ильин: МЧС не привлекает к ответственности жильцов частного сектора

ТАДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением в Жетысуской области министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин акцентировал внимание на важности профилактики в отопительный период, который по республике начался с 1 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Подготовка к отопительному сезону осуществляется заблаговременно еще в августе. Определяется количество жилых домов социально-уязвимых слоев населения, это многодетные, малообеспеченные семьи, пенсионеры и инвалиды, для оказания последующей адресной помощи.

Весь отопительный период в жилом секторе планируется проведение профилактических рейдов с оказанием методической помощи по эксплуатации печей, электрооборудования, а также применению и хранению газового оборудования и баллонов.

«Хочу отметить, что мы не привлекаем к ответственности частный жилой сектор, даем только рекомендации, как уберечь себя и свою семью от пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом. С 15 августа проведено свыше 3 тысяч рейдов, в 5 тысячах жилых домов выявлены нарушения пожарной безопасности (хранение горючих материалов вблизи нагревательных приборов, сушка вещей над печью и т.д.), из них в 3 тысячах домах нарушения устранены на месте, остальным даны рекомендации. Всего профилактикой охвачено свыше 50 тысяч частных домов», - проинформировал Юрий Ильин.

Кроме того, министр сообщил, что с сентября т.г. совместно с акиматом и неправительственными организациями установлено 809 датчиков, которые заблаговременно оповещают об опасности и предотвращают гибель граждан.

В 2021 году министерством законодательно внедрено обязательное оснащение системами пожарной сигнализации и контроля загазованности в жилых домах. Ранее данные нормы были предусмотрены только для зданий, жилых многоквартирных домов высотой 10 этажей и более.