Юрий Булуктаев: Высокий интерес к праймериз «Nur Otan» подтверждается динамикой голосования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые дни голосования в формате праймериз «Nur Otan» показали высокий интерес к выборам не только самих партийцев, но и всей общественности Казахстана. По состоянию на 15:00 часов 3 октября свой выбор сделали 548534 человек из 786805 зарегистрированных партийцев по всей стране. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор политических наук, доцент Юрий Булуктаев, передает МИА «Казинформ».

«Сетевая нагрузка легла на два направления: процесс голосования и фиксацию результатов. Вполне ожидаемо случаются и сбои в системе. Так, было отмечено значительное число одновременных обращений (100 тысяч и более), из-за чего в первые часы голосования начали возникать временные сложности с доступом к сайту и авторизацией. Из-за технических нагрузок на информационную систему многие члены партии не смогли проголосовать. Так, в кол-центры общественной приемной поступило более 1,5 тысячи звонков, из них 828 - по вопросам технических сложностей при голосовании. Поступили обращения от партийцев и кандидатов праймериз в организационные комитеты партии через социальные сети с просьбами продлить сроки голосования. В обращениях отмечался недостаток времени на волеизъявление по причине того, что голосование проходит в рабочие дни. Поэтому руководством партии было принято решение о продлении сроков онлайн-голосования через веб-сайт и мобильное приложение ровно на сутки, до 14:00 4 октября. Кстати, очень правильное и оправданное решение», - написал Юрий Булуктаев на своей странице в Facebook.

По его мнению, за электронную систему «праймериз» беспокоится уже не стоит, она работает в штатном режиме. Учитывая, что 1 и 2 октября в онлайн-режиме проголосовало более 500 тысяч членов партии, информационная система праймериз продемонстрировала свою состоятельность и актуальность.

«О чем свидетельствует наблюдающаяся активность на голосовании?

Во-первых, о том, что партийцы осознанно и целенаправленно исполняют поручение Председателя «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева по перезагрузке крупнейшего политического объединения страны. И праймериз – один из механизмов, и одновременно, этапов этой перезагрузки. «Впереди нас ждут важные выборы в Мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании», – сказал Председатель партии.

Во-вторых, в формате праймериз партия смогла мотивировать и мобилизовать своих членов и активных граждан. Партийные ряды пополнились новыми лицами. Они хорошо известны своей гражданской позицией в своих городах и районах и, что немаловажно, в определенной степени обладают не только различными компетенциями, но и лидерскими качествами. Непосредственно в ходе агитации на праймериз можно было наблюдать реальную конкурентную борьбу между кандидатами, которые актуализировали повестку дня в регионах, собрали наказы от электората, попробовали свои силы в дебатах и публичных выступлениях. По существу они прошли начальную школу политической борьбы. Многие из них в перспективе станут активом партии.

В-третьих, свою состоятельность в качестве передового, оперативного, безопасного, прозрачного, доступного инструмента в электоральной кампании показала электронная система «Праймериз». Кандидаты и их доверенные лица в режиме реального времени наблюдают за ходом голосования. Интересующиеся и наблюдатели также заходят в систему и остаются там. В системе постоянно находятся свыше 50 тысяч пользователей.

В-четвертых, первые дни голосования показали, что в ходе выборов партия нацелена на соблюдение принципов открытости, честности и справедливости. Секретарь партии Алибек Алденей заявил о том, что любые нарушения условий честного голосования будут жестко пресекаться. Комитет партийного контроля проверяет все факты фальсификации голосования. Если они будут подтверждены, то кандидат, допустивший нарушения, будет снят с гонки. Уже есть случаи привлечения к ответственности партийцев, вплоть до исключения из «Nur Otan», за принуждение к голосованию в Туркестанской и Акмолинской областях. В г.Нур-Султан сняты с регистрации 3 кандидата праймериз, включая первого заместителя Алматинского районного филиала. За допущенные нарушения при авторизации членов партии в системе «Праймериз» вынесены дисциплинарные взыскания первому заместителю председателя Балхашского городского филиала, председателям ППО «Ардагер», ППО «Гүлдер», ППО «Станция Балхаш» и ППО «Шипагер». Информация о нарушениях и наказаниях сразу предоставляется в СМИ. Вчера буквально Нур Отан сняла с праймериз председателя Союза строителей Казахстана Талгата Ергалиева. Считаю очень правильным и справедливым данное решение. Это очень показательный случай для нашей практики, ведь раньше кандидата просто не допустить к выборам или могли исключить из предвыборной гонки просто за то, что он был неугоден власти. В данном случае – кандидата сняли за нарушение правил праймериз, фактически за мошенничество. Таким точно не место как в партии, так и в представительных органах. Здесь следует сказать о том, что еще до проведения праймериз в партии приступили к очищению своих рядов от лиц, дискредитирующих Nur Otan. Только за год партийного билета лишились более 150 000 человек.

Приведенные выше факты подтверждают заинтересованность партии в обеспечении честных, прозрачных и конкурентных внутрипартийных выборов. И этот опыт наверняка будет учитываться, но уже в республиканском масштабе, при проведении грядущих выборов в мажилис и маслихаты», - резюмировал политолог.