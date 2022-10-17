Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
17 Октября 2022, 19:15

Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член штаба, доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова прокомментировала решение суда о признании недействительным протокола РОО «Мұқалмас» касательно выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абсолютно справедливое решение, доказательная база не подвергается сомнению. Они же предъявили видео того собрания РОО «Мұқалмас», когда Альтаев был якобы выдвинут. На самом деле – и это зафиксировано в записи – большинство были против выдвижения Альтаева», - сказала Индира Аубакирова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Как сообщалось ранее, суд Байконырского района города Астаны признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты.

При проведении общего собрания большинство членов РОО проголосовало «Против» выдвижения Альтаева от имени РОО в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

Как говорится в информации суда, согласно п. 33 Устава все решения принимают простым большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании участников. Пункт 31 Устава гласит, что общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие представители более половины региональных филиалов (представительств) объединения и общее количество участников собрания составляет не менее 40 человек.


Новости по теме
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Читайте также
Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
Наш электорат – женщины - руководитель штаба Турсынбековой об итогах первых двух недель
Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
Теперь акимов районов и городов областного значения в Казахстане будут выбирать
Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК проведения дебатов
Представители научно-культурного сообщества встретились в штабе по поддержке Касым-Жомарта Токаева
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив