Юридический скандал с французской компанией прокомментировала глава Минздрава

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о юридическом споре между Минздравом Казахстана и французской фирмой Conseil Sante, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данная французская компания действительно работала с Министерством здравоохранения в рамках сотрудничества с Всемирным банком в 2017-2018 годы. Компания оказывала консалтинговую услугу. На сегодняшний день у нас такого скандала нет, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.



По ее словам, представленные работы этой компании нуждаются в доработке.

Когда заказывается услуга, прописываются техзадания, ставятся определенные задачи поставщику услуг. Минздрав неудовлетворен работой, сделанной этой компанией. Нужно, чтобы компания доработала. Мы нацелены решить этот вопрос на мировом уровне. Думаю, что придем к консенсусу, и доработанный документ будет рассмотрен министерством, - отметила Ажар Гиният.



Как сообщалось ранее в СМИ, французская компания Conseil Sante пожаловалась на отсутствие оплат со стороны казахстанского ведомства.

Conseil Sante – крупное предприятие, входящее в холдинг SOFRECO, чьи филиалы расположились в 150 странах мира. В 2018 году компания заключила контракт с Казахстаном ради развития инфраструктуры здравоохранения и улучшения первичной медицинской помощи.



