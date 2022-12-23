Юный шахматист из Казахстана Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ

23 Декабря 2022, 10:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12-летний казахстанский шахматист Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ (Международная шахматная федерация), прибавив в рейтинге + 140, передает МИА «Казинформ».

«По итогам выступления в самом сильном по составу турниру Sunway Sitges (Испания) 12-летний Сауат Нургалиев завоевал звание мастера ФИДЕ и выполнил свою первую норму Международного мастера.

В открытом турнире группы «А», где выступали 326 участников из 53 стран мира, Сауат выиграл приз в своей подкатегории. Также он завоевал второе призовое место в блице до 16 лет, уступив золото действующему чемпиону мира по блицу и рапиду Эрдогмусу Ягиз Хану из Турции, с которым в личной встрече сыграл вничью.

Сауат был номинирован для участия в чемпионате мира по блицу и рапиду в Алматы (пройдет с 25 по 30 декабря).

Сауат является членом молодежной сборной Республики Казахстан. Недавно Сауат завоевал золото на всемирной Олимпиаде по шахматам до 16 лет и стал призером чемпионата мира», - сообщил в Facebook государственный тренер РК по шахматам Дастан Капаев со ссылкой на Instagram chessnews.info.

Ранее сообщалось, что восьмилетний казахстанец завоевал «золото» на чемпионате по шахматам во Франции.

Фото: www.facebook.com/dastan.kapaev