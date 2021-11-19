Юный костанаец взял «золото» на президентской олимпиаде

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Ученик 12-класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Костаная Алижан Ибраев занял первое место на Президентской олимпиаде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 15 по 18 ноября 2021 года Министерством образования и науки Республики Казахстан на базе Карагандинского государственного университета имени академика Е.А. Букетова проведена ХIV Президентская олимпиада по предметам естественно – математического цикла.

В этом году на олимпиаде собрались 183 лучших школьника республики, чтобы продемонстрировать свои знания по математике, физике, химии и биологии.

Учащиеся НИШ достойно выступили, и сборная команда АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» признана «Лучшей олимпийской командой – 2021».

Среди участников отмечается Ибраев Алижан - ученик НИШ ФМН г.Костанай, который показал отличные знания и стал одним из победителей в Президентской олимпиаде. Кроме этого, он получил сертификат на образовательный грант одного из самых престижных технических университетов Казахстана - Satbayev University

«Много эмоций, неимоверная радость. Упорно готовился по всем дисциплинам с учителями математики, физики, химии и биологии. Хотелось бы выразить им отдельную благодарность, так как они проводили со мной много времени, разъясняя олимпиадные задания. В будущем планирую связать свою жизнь с наукой, в частности, с химией», - поделился своими эмоциями и впечатлениями Алижан.

Всего по итогам Президентской олимпиады ученики NIS награждены 4 золотыми, 3 серебряными и 7 бронзовыми медалями. Президентская олимпиада проводится республиканским научно-практическим Центром «Дарын» с 2008 года, участвуют в ней ученики 11-12 классов.