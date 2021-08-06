Юный костанаец взял «бронзу» на международной олимпиаде школьников

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - С Костанайской области в международной олимпиаде школьников «Туймаада» по математике, физике, информатике принято участие двое школьников. Арсению Самойленко удалось занять третье место, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С 25 июля по 3 августа в онлайн-формате прошла ХХVIII Международная олимпиада школьников «Туймаада» по математике, физике, информатике.

В одной из престижных олимпиад приняли участие более 250 школьников из 7 стран мира: Казахстана, России, Индонезии, Румынии, Сингапура, Болгарии, Ирана.

Наша страна заявила 74 участника.

Костанайскую область представили 2 учащихся лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей - ученик 9 класса Самойленко Арсений, 8-классник Даутов Жан. Арсений и Жан – призеры Республиканской олимпиады школьников 2021 года.

В течение двух дней участники решали сложнейшие авторские задачи, специально подготовленные для этой олимпиады. Лучше всего с этим справился Самойленко Арсений. Ему удалось взять «бронзу» по физике. Как отмечает сам Арсений, надеялся получить «серебро», но подвело небольшое волнение.

Так как это моя первая международная олимпиада, ощущения смешанные. Но этот опыт пригодится мне в будущем, -рассказывает Арсений. - Я рад «бронзе». Но был потенциал занять второе место, я ведь знаю свои способности. Но не дотянул. Потому что в олимпиаде немаловажную роль играют не только знания, но и общий настрой. Немного перенервничал, сделал глупые ошибки. В следующем году обязательно возьму «выше».

Стоит отметить, что Арсений в этом завоевал также гран-при Республиканской премии «Жас Өркен» -2021 в номинации «Жас зерттеуші»/ «Юный новатор».