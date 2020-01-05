Юный композитор из Нур-Султана: Моя мечта – сочинить музыку для Димаша Кудайбергена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11-летний композитор Нурислам Доспай из Нур-Султана, несмотря на юный возраст, успел сочинить более 50 музыкальных произведений. Его талант высоко оценивают не только преподаватели школы, где он учится, но и международные профессионалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурислам Доспай является учеником 6-класса музыкальной школы Казахского национального университета искусств. Он сочиняет музыку с 8 лет, при этом у него даже есть свой авторский сборник. Нурислам принимает участие в различных международных конкурсах и является обладателем различных премий. А совсем недавно он стал обладателем премии Первого международного конкурса композиторов «New music Generation -2019» в номинации «Симфоническое произведение» в возрастной категории до 15 лет. Стоит отметить, что членами жюри были композиторы из России, Украины, Франции и Греции.





Мама мальчика Шынар Шокпанова рассказала, как Нурислам начал свой творческий путь и почему он решил сочинять музыку.

«Честно говоря, мы сами не знали, что он делает, что творит. Сами не задумывались, что он каким-то образом начнет сочинять музыку. Нурислам 1-2 классы учился в средней школе №37 города Нур-Султана. После первого класса он выразил свое желание учиться в музыкальной школе. Сильно хотел быть музыкантом. Поэтому, после окончания первого класса мы решили сдать документы на поступление в музыкальную школу. Однако тогда нам сказали, что уже поздно. Прием будет теперь только на следующий год», - рассказывает мама Нурислама.









После того, как мальчик перешел во второй класс, Нурислам опять начал напоминать родителям о музыкальной школе и выражал свое желание учиться на композитора.

«Я сначала задумалась, почему он говорит об этом. Но сначала решили проверить музыкальный слух у ребенка. Мы встретились с завучем и несколькими преподавателями. Нурислам проходил тестирование в отдельном кабинете. После теста в кабинете собралось несколько преподавателей. Честно говоря, сама не понимала, что происходило. А потом выяснилось: учителя были удивлены талантом ребенка!», - продолжила Шынар Шокпанова.

По словам мамы талантливого мальчика, преподаватели столичной музыкальной школы посоветовали обязательно поступать в школу, так как ребенок обладает стопроцентным слухом. Чтобы поступить в музыкальную школу, Нурислама готовили профессиональные преподаватели. После успешных экзаменов и долгих результатов, оказалось, что восьмилетнего мальчика взяли сразу в 3-й класс.





«Идет уже третий год, как Нурислам обучается в музыкальной школе, но он до сих пор не знает, что такое отдых. И во время летних, зимних каникул старается не расслабляться. Нурислама в школе все любят – и дети, и учителя. Его произведения даже играют во время экзамена. Думаю, что всё это благодаря его трудолюбию», - отмечает мама.

Первое произведение Нурислама называется «Екі көңіл күй». Именно представляя эту композицию на конкурсе имени Г. Жубановой, юный талант в 2017 году завоевал первое место в номинации «Молодой композитор». Его сочинение высоко оценивали известные казахстанские композиторы, такие как Кенес Дуйсекеев, а также эксперты из Италии и Испании. В 2019 году Нурислам занял Гран-при на международном конкурсе молодых композиторов «Самал», в котором участвовали соперники из Германии, Италии, Испании, России. После этого ребенок не останавливался. Его даже приглашали в Испанию и Москву для учебы в музыкальных школах.

«Но пока он еще маленький. Мы боимся отправлять его в другие страны», - комментирует Шынар Шокпанова.

«20 лет назад белорусский поэт Владимир Петров написал стихотворение под названием «Астана-Казахстан». Нурислам сочинил музыку к этому стихотворению. В 2018 году в честь 20-летия на международном фестивале «Казахстан – наш общий дом» прозвучала эта песня и удостоилась премии «Самый лучший вокал». Можно сказать, что это одно из самых больших достижений. По сей день мы не верили сами, как он может сочинять музыку», - поделилась также мама юного композитора.





Сам герой нашего материала рассказал, каким же образом у него получается сочинять различные произведения. Мальчик играет на фортепиано, домбре и на духовых инструментах.

«У меня сначала в голове появляется мелодия. После я быстро прихожу домой, беру свою нотную тетрадь, карандаш и наигрываю мелодию на фортепиано. Всё записываю. После того, как все записал – анализирую, смотрю, где могут быть ошибки, где можно еще лучше сделать. Вот так рождается моя музыка», - поделился Нурислам Доспай.

Тем не менее, в копилке маленького композитора насчитываются более 50 песен. Он уже успел презентовать свой первый авторский сборник инструментальных и вокальных произведений «Волшебные мелодии детства».





«В сборнике 31 песня. К примеру, в нем есть мелодии под названиями «Әжемнің ертегісі», «Волшебный лес», «Мой спиннер», «Гироскутер», «Вальс выпускников». В скором времени мы представим второй сборник произведений. Известный казахстанский музыкант Ерлан Кокеев оценил работу Нурислама с профессиональной точки зрения», - добавила мама.

Молодой талант после окончания четвертого класса за одну ночь сочинил вальс выпускников для своего класса, чтобы одноклассники танцевали именно под его произведение.

Вместе с тем он поделился своими достижениями на международном уровне.

«Я впервые начал заграничную поездку с городов в Италии. В Пезаро был организован международный конкурс по фортепиано. Я играл на трубе тогда и занял первое место по духовым, а второе место – по фортепиано. Получил диплом второй степени в Новосибирске. Также выиграл приглашение для участия в международном конкурсе, который состоится в Дубае. Мои одноклассники всегда меня поддерживают. Когда они узнают, что я сочинил новые произведения или участвую в конкурсах, то желают всегда удачи и победу», - поделился молодой композитор.

Мальчик рассказал и о своем кумире и встрече с ним, а также не забыл рассказать о своей мечте.

«Мой кумир – Димаш Кудайберген. Мне нравится диапазон его голоса. Он очень хорошо поет, и люди всех стран удивляются его голосу. Я хочу стать таким же, как Димаш. Мы познакомились с Димашем Кудайбергеном в Шабыте (КазНУИ – прим. автора) в тот день, когда у меня был конкурс композиторов «Самал». Мы с ним сфотографировались, я с ним поговорил о произведении. Он постоянно говорил мне «жаным». Димаш пообещал, что обязательно познакомится с моими произведениями. Моя мечта - сочинить музыку для Димаша», - поделился Нурислам Доспай.