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    20:09, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Юный казахстанский теннисист завоевал второй международный титул в сезоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юный казахстанский теннисист Михаил Мищенко завоевал второй международный титул в сезоне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В черногорском городе Улцень завершился престижный международный юношеский турнир серии Tennis Europe Junior Tour второй категории - Bellevue Cup U12. Возраст участников - 12 лет и младше.

    Участие приняли ребята из Казахстана, Албании, Греции, Черногории, Косово, Македонии, Германии, России, Болгарии, России, Франции и Украины.

    Вторая ракетка нашей республики в возрастной категории до 12 лет, воспитанник теннисного клуба «Казахмыс» Михаил Мищенко отличился в дуэте с черногорцем Вуком Крстаичем.

    В финале Михаил и Вук в драматичном матче победили соперников из Сербии - Филиппа Джокича и Михайло Топича - 2:6, 6:2, 10:8. Исход поединка решился на супер тай-брейке. Оппоненты имели два матч-пойнта, но казахстано-черногорский тандем за счёт характера и воли к победе буквально на зубах вырвали викторию.

    Напомним, что 11 апреля в Тиране на турнире серии Tennis Europe Junior Tour - Tirana Open U12, эти же юноши - Мищенко и Крстаич - в финале одолели греческую пару Заворгинос Атанасиос / Алкис Михалакопулас 7:6 (5), 6:4.


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