РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:00, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Юный казахстанский теннисист завоевал титул на турнире в Албании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Албании продолжается престижный международный юношеский турнир серии «Tennis Europe Junior Tour» - Tirana Open U12. Возраст участников соревнований — 12 лет и младше, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниска Казахстана, в турнире принимают участие сильнейшие юные теннисисты из Албании, Казахстана, Греции, Черногории, Турции, Косово, Македонии, Германии, России, Болгарии, Италии, Франции, Украины и Дании.

    Вторая ракетка Казахстана в возрастной категории до 12 лет Михаил Мищенко в дуэте с черногорцем Вуком Крстаичем завоевал свой первый международный титул в нынешнем сезоне.

    Михаил и Вук в первом раунде разгромили дуэт из Косово - Амара Рама и Уника Рамадани – 6:1, 6:0.

    В четвертьфинале казахстанско-черногорский тандем не позволил греку Никосу Митрополусу (Греция) и Алексею Жилкину (Россия) заработать ни одного брейк-пойнта, а сами с легкостью реализовали два брейк-пойнта и выиграли матч со счетом 6:4, 6:4.

    В полуфинале Мищенко/Крстаич в упорнейшей борьбе в чемпионском тайбрейке обыграли молдованина Андрея Раду и украинца Ивана Ушакова – 6:4, 4:6, 10:7.

    В решающем матче Михаил и Вук победили греческую пару Заворгинос Атанасиос/ Алкис Михалакопулас со счетом 7:6 (5), 6:4.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!