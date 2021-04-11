Юный казахстанский теннисист завоевал титул на турнире в Албании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Албании продолжается престижный международный юношеский турнир серии «Tennis Europe Junior Tour» - Tirana Open U12. Возраст участников соревнований — 12 лет и младше, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниска Казахстана, в турнире принимают участие сильнейшие юные теннисисты из Албании, Казахстана, Греции, Черногории, Турции, Косово, Македонии, Германии, России, Болгарии, Италии, Франции, Украины и Дании.

Вторая ракетка Казахстана в возрастной категории до 12 лет Михаил Мищенко в дуэте с черногорцем Вуком Крстаичем завоевал свой первый международный титул в нынешнем сезоне.

Михаил и Вук в первом раунде разгромили дуэт из Косово - Амара Рама и Уника Рамадани – 6:1, 6:0.

В четвертьфинале казахстанско-черногорский тандем не позволил греку Никосу Митрополусу (Греция) и Алексею Жилкину (Россия) заработать ни одного брейк-пойнта, а сами с легкостью реализовали два брейк-пойнта и выиграли матч со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале Мищенко/Крстаич в упорнейшей борьбе в чемпионском тайбрейке обыграли молдованина Андрея Раду и украинца Ивана Ушакова – 6:4, 4:6, 10:7.

В решающем матче Михаил и Вук победили греческую пару Заворгинос Атанасиос/ Алкис Михалакопулас со счетом 7:6 (5), 6:4.