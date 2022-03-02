Юный казахстанский теннисист Зангар Нурланулы вернул себе первое место в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация Tennis Europe (TE) опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters (чемпионская гонка), который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло в возрастной категории до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Юный казахстанец идет на первом месте с 445-ю очками. Крайняя его победа состоялась в Париже на прошлой неделе на турнире серии Tennis Europe первой категории, причем казахстанец на пути к титулу обыграл первых ракеток Австрии, России и Франции.

В общем рейтинге ТЕ среди игроков до 14 лет Зангар расположился на 5-м месте.

Junior Masters – крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич. Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло.