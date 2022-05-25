19:39
25 Мая 2022 19:19
Юный казахстанский теннисист пять месяцев лидирует в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет в сентября текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы уже пятый месяц занимает первое место. В активе юного казахстанца 520 очков.
В общем европейском рейтинге хорошего прогресса добился Дамир Жалгасбай: он поднялся на восемь пунктов и теперь занимает 34-е место. Еще один наш теннисист Даниэль Тазабеков расположился на 44-й позиции.
У девочек в ТОП-100 поднялась София Исакова. Значительный рывок на 232 пункта совершила Ева Корышева, которая теперь 328-я.
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