25 Мая 2022 19:19

Юный казахстанский теннисист пять месяцев лидирует в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет в сентября текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы уже пятый месяц занимает первое место. В активе юного казахстанца 520 очков.

В общем европейском рейтинге хорошего прогресса добился Дамир Жалгасбай: он поднялся на восемь пунктов и теперь занимает 34-е место. Еще один наш теннисист Даниэль Тазабеков расположился на 44-й позиции.

У девочек в ТОП-100 поднялась София Исакова. Значительный рывок на 232 пункта совершила Ева Корышева, которая теперь 328-я.