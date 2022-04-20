Юный казахстанский теннисист 100 дней подряд лидирует в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года. 13-летний казахстанец Зангар Нурланулы продолжает удерживать первую строчку рейтинга, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в активе Зангара 520 очков.

В топ-100 также вошли казахстанцы Дамир Жалгасбай (43-е место) и Даниэль Тазабеков (62-е место).

Накануне Зангар, Дамир и Даниэль прибыли в Индию, где 25 апреля юниорская сборная Казахстана начнет свое выступление на групповом этапе квалификации зоны Азии/Океания World Junior Tennis Competition 14&under.