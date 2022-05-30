18:19
30 Мая 2022 17:35
Юный казахстанский спортсмен стал стипендиатом олимпийской программы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алан Курмангалиев стал стипендиатом совместной Программы Олимпийской солидарности (OS) и Международной Федерации настольного тенниса (ITTF). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Программа «С мыслью о будущем» ориентирована на перспективных спортсменов со всего мира, стремящихся к олимпийской мечте, к глобальной конкурентоспособности. Она предлагает техническую и финансовую помощь отобранным теннисистам для их общего развития, но в первую очередь для тренировок с целью квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
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