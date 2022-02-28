Юный казахстанец выиграл европейский супертурнир по теннису

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В столице Франции триумфом юного казахстанца завершился супертурнир первой категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В финале Зангар играл против местного теннисиста Тимео Труфелли. Несмотря на проигрыш первого сета со счетом 5:7, казахстанец по ходу партии демонстрировал атакующий теннис и держал игру в своих руках. Во втором игровом отрезке Зангар позволил сопернику взять всего один гейм и уверенно забрал партию 6:1.

В начале решающего сета наш спортсмен сразу сделал брейк, но в следующем уже француз забрал подачу Зангара. После перехода казахстанец стал показывать теннис практически без ошибок. Уверенная игра Нурланулы настолько деморализовала Тимео, что в конечном счете он ничего не смог противопоставить восходящей звезде казахстанского тенниса, проиграв ему со счетом 1:6.

На пути к своему четвёртому трофею в турнирах серии Tennis Europe Зангар Нурланулы победил сильнейших игроков из Австрии, России и Франции.