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    01:57, 24 Март 2022 | GMT +6

    Юный казахстанец возглавляет теннисный рейтинг в Европе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса продолжает занимать первое место. В активе Зангара Нурланулы 505 очков.

    В топ-150 также вошли Дамир Жалгасбай (38-е место) и Даниэль Тазабеков (129-е место).

    Junior Masters ― крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич.

    Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.

    Напомним, в феврале в столице Франции триумфом юного казахстанца завершился супертурнир первой категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет.


    Фото: ©ktf.kz


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