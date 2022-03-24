Юный казахстанец возглавляет теннисный рейтинг в Европе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса продолжает занимать первое место. В активе Зангара Нурланулы 505 очков.

В топ-150 также вошли Дамир Жалгасбай (38-е место) и Даниэль Тазабеков (129-е место).

Junior Masters ― крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич.

Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.



Напомним, в феврале в столице Франции триумфом юного казахстанца завершился супертурнир первой категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет.

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