Юный казахстанец стал чемпионом мира по таеквондо в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мексиканском городе Мазатлане прошел первый чемпионат мира по таеквондо среди школьников. Юный спортсмен из Астаны завоевал на турнире звание чемпиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.



Турнир проходил в конце июня, участие в нем приняли школьники из 14 стран мира.

В состав сборной команды Казахстана вошли лучшие представители отечественных клубов таеквондо «King Club Astana» и «Legion».

В первый день соревнований ученик 6 класса школы-лицея «Нұр-Орда» Астаны Аятжан Амирханов (тренеры – Арал Садыков, Динара Кабдулова) был удостоен титула чемпиона мира в весовой категории до 50 кг в возрастной группе до 12 лет.