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Юный казахстанец продолжает лидировать в чемпионской гонке Tennis Europe
4 Мая 2022 19:19

Юный казахстанец продолжает лидировать в чемпионской гонке Tennis Europe

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновленный рейтинг Junior Masters. Среди игроков до 14 лет Зангар Нурланулы продолжает занимать первое место. В активе юного казахстанца 520 очков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

«В общем европейском рейтинге Зангар остался на 4 месте, а вот другие наши «звездочки» - Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков - улучшили свои позиции. Так, Даниэль расположился на 37-ом, а Дамир - на 39-ом месте», = сообщили в федерации.

Junior Masters ― крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек. Среди его бывших чемпионов такие игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич.

Соревнования проходят осенью на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.

Обновила свой рейтинг и международная федерация тенниса среди игроков до 18 лет. У юношей в ТОП-100 расположился Максим Батютенко, который сейчас занимает 77-е место, Ислам Орынбасар - 211-й, Даниил Фелькер - 269-й. Прогресса добились Даниал Рахматуллаев и Амир Омарханов. Даниал поднялся на 22 пункта и теперь он 371-й, а Амир Омарханов взлетел на 178 позиции, закрепившись на 526-м месте.

У девочек Аружан Сагандыкова осталась на 77-м месте, Сандугаш Кенжибаева - 116-я, Дана Байдаулет - 147-я, Жанель Рустемова - 156-я, Еркежан Арыстанбекова - 190-я.


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