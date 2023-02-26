Юный казахстанец Акжол Абдрахманов стал членом футбольного клуба «Аль-Джазира»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На днях в мире казахстанского спорта произошло особое событие, которое еще раз продемонстрировало возможности казахстанских спортсменов, подающих надежды. 17-летнего футболиста Акжола Абдрахманова приняли в футбольный клуб ОАЭ «Аль-Джазира». О том, как началось его увлечение футболом, как он познакомился с Жераром Пике и певицей Шакирой, а также о своей мечте юноша рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Казахстанский футболист Акжол Абдрахманов официально стал членом футбольного клуба «Аль-Джазира». Кроме того, Акжол является игроком национальной юношеской сборной Казахстана и подает большие надежды, демонстрирует хорошие результаты.

«Спортом занимаюсь с 7 лет. До футбола занимался кикбоксингом, в школе играл в футбол в клубе Фенербахче в Турции. По телевизору любил смотреть матчи, так и началось увлечение футболом. Мне очень нравится этот вид спорта, и я хотел сам играть на поле. Мой брат на два года старше меня. Он тоже раньше играл в футбол в Испании, был капитаном, вратарем, потом из-за травмы забросил футбол. Сейчас занимается своими делами. В детстве меня поддерживали родители, братья, родственники. Это меня мотивировало, и каждый день я все больше и больше хотел стать футболистом», - поделился Акжол.

Ранее он был членом португальского футбольного клуба FC Rio Ave U-16. Учился в испанской элитной академии Marset, где также тренировался сын футболиста Жерара Пике и певицы Шакиры. Акжол рассказал о том, как познакомился с известной колумбийской исполнительницей.

«Мы учились в одной академии с сыном Жерара Пике и Шакиры. Их сын на несколько лет младше меня. Однажды я увидел Шакиру, когда разговаривал с одноклубниками. Она стояла с охранниками, правда, меня удивило то, что ее охранники были русскоговорящими. Мы подошли к Шакире, и она была не против поговорить с нами. Мы поздоровались с ней. Она помахала нам в ответ, выглядела радостной, спросила у нас, как мы поживаем», - рассказал футболист.

Чуть позже Акжол пришел на просмотр в арабский клуб «Аль-Джазира».

«Контракта пока не было. Здесь пока не могут со мной заключить контракт, потому что мне нет еще 18 лет. Здесь такие правила. Хоть и не было контракта, я поступил сюда. Пришел на просмотр, и они сразу же приняли меня. Мы играли одну товарищескую игру с игроками постарше из группы U-21. Спортивные директоры подошли ко мне и начали спрашивать, когда мне исполнится 18 лет, где я играл раньше, я ответил, что играл раньше в Португалии. Они очень заинтересовались мной, когда я сказал, что играл в Португалии, так как в основном арабские страны в футболе ищут игроков из Европы или Латинской Америки. Если честно, думал, что в Арабских Эмиратах уровень среди игроков моего возраста будет хуже, но было намного лучше, чем я думал. Это меня удивило. Мне очень нравится футбольная структура, база, профессионализм арабского клуба. И это чувствуется не только в пяти клубах, но и во всех клубах», - отметил юный футболист.

Акжол Абдрахманов в ходе беседы выразил благодарность своему тренеру Александру Кузнецову, который всегда помогал и продвигал в спорте.

«В свободное время от тренировок изучаю арабский язык три раза в неделю, так как мне эти знания пригодятся. Свободно разговариваю на русском, английском, испанском и португальском языках. Хочу также поблагодарить Бога за возможность быть здесь. Благодарен казахстанцам за поддержку и проявленный интерес ко мне как к спортсмену. Я чувствую ответственность за то, что представляю свою страну на мировой арене. Моя цель – стать лучшим в своем деле», - добавил юный футболист Акжол Абдрахманов.