Юный карагандинский шахматист занял первое место на международном турнире

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский шахматист Даниял Сапенов завоевал «золото» на международном турнире Serbia Chess Open – 2021. Двенадцатилетний спортсмен набрал 8 очков из 9 возможных. В группе среди любителей принимали участие 194 шахматиста из 30 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даниял занимается шахматами с 7 лет. В секцию его отвела мама по совету учителя начальных классов.

«Преподаватель сказала, что шахматы помогают в математике. Любимый шахматист – Анатолий Карпов. Он играет позиционно, как и я. Мой первый тренер – Геннадий Пак. Сейчас меня тренирует Виктор Максименко. Вместе с ним я и ездил на турнир Serbia Chess Open. Было сложно, играл с участниками из разных стран. Самая тяжёлая партия была с турецким шахматистом, и длилась она пять часов», – рассказал Даниял.

Мастер спорта СССР по шахматам Виктор Максименко считает, что победа в таких крупных соревнованиях – это одна из важных вех в судьбе шахматиста.

«Как старшему тренеру Карагандинской области по шахматам, мне очень приятно, что наш воспитанник занял первое место в таком представительном турнире. Мы возлагаем большие надежды на Данияла. Первое место в сербском турнире значит одно: планка детских шахмат пройдена, пора переходить во взрослые. Над этим мы и будем работать в ближайшее время», – отметил мастер ФИДЕ Виктор Максименко.

Родители Данияла поддерживают сына в его увлечении спортом.

«Первый его вид спорта – это плавание. Мы отдали его для физической закалки. Потом он пошёл на тхэквондо. Считаем, что нужно уметь за себя постоять. Ну а затем - шахматы. За первый год обучения он прошёл сразу четыре класса», – сказала мама мальчика Айман Сапенова.

После того, как Даниял занял первое место на чемпионате Казахстана, с ним стали заниматься гроссмейстеры. Это Рустам Хуснутдинов и старший тренер мужской сборной Казахстана Павел Коцур. Три раза в неделю Даниял занимается с каждым из них. Кроме того, четыре раза в неделю мальчик по-прежнему играет с Виктором Максименко.

Отец Данияла Канат Сапенов отзывается о сыне как об усидчивом, выносливом, трудолюбивом и целеустремлённом спортсмене.

«Несколько лет назад он выбрал сам своё будущее. Захотел быть профессиональным шахматистом. На сегодня он - трёхкратный чемпион города и области, чемпион РК 2020 и 2021 годов, обладатель Кубка Казахстана в двух этапах. Удачно участвует в международных соревнованиях. Пока в перспективе у него - получить международного мастера», – подчеркнул Канат Сапенов.

В августе Даниял Сапенов собирается поехать в Москву на Мемориал Михаила Ботвинника.

