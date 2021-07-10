Юный боец из Темиртау выиграл Кубок мира

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Болгарии, в городе Варна, прошёл международный турнир KWU World Youth Cup 2021. Спортсмены республиканской федерации киокушинкай-кан карате показали зрелищные поединки и настоящий дух бойца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Победителем в весовой категории 60 кг и обладателем приза за лучшую технику стал воспитанник спортивной школы Темиртау Нурсултан Хожамуратов.

В первенстве участвовали около 500 лучших каратистов из 17 стран мира. Бои одновременно шли на четырёх татами. Их оценивали судьи из разных стран мира.

«Боец из темиртауского клуба «Бушидо» Нурсултан Хожамуратов завоевал Кубок в возрастной категории 16–17 лет. Он одержал уверенную победу в четырёх боях. Спортсмена тренируют Игорь Лим и Николай Кван», - сообщили в управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.