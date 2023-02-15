Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Юных айтыскеров наградили в Караганде

15 Февраля 2023, 01:37
Юных айтыскеров наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 7–11 классов школ Карагандинской области на айтысе продемонстрировали ораторское мастерство, знание творчества композитора и музыканта Курмангазы Сагырбайулы и поэта Жамбыла Жабаева. Состязание юных айтыскеров прошел в колледже искусств имени Таттимбета. В поэтическом баттле к 200-летию со дня рождения композитора Курмангазы приняли участие более 20 школьников региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнование виртуозов слова прошло по двум направлениям. В первом, тематическом блоке победу одержал восьмиклассник из Бухар-Жырауского района, воспитанник Центра дополнительного образования «Руханият» Тлек Малик. Школьник занимается у известного айтыскера Дидара Камиева. Он неоднократный призёр районных и областных конкурсов чтецов, знает наизусть 50 произведений Бухар-жырау Калкаманулы.

«Я второй год занимаюсь в кружке жыршы-жырау в школе искусств «Руханият». До областного этапа занял первое место в районном. Участие в областном этапе айтыса было непростым. Но благодаря хорошей подготовке и поддержке моего учителя Дидара Камиева я смог завоевать первое место. Мечтаю побеждать и на республиканских сценах», – говорит Тлек.

photo


Второе место в этом же туре занял девятиклассник из общеобразовательной школы имени Жамбыла Осакаровского района Аскарбек Аманбек. Замкнул тройку лучших ученик 10-го класса школы-лицея имени Ю. Гагарина Шетского района Бакдаулет Хуаныш.

Во втором блоке айтыса, где соперники обменивались поэтическими репликами, первым стал семиклассник из села Жараспай Нуринского района Аярыс Капыш.

«Меня к айтысу готовил наш учитель казахского языка и литературы Динжан Кусайын. У нас в школе нет специального кружка, но педагог всегда находит время, чтобы позаниматься с детьми, которые любят литературу, сочиняют стихи. Я благодарен ему и рад, что не подвёл. В будущем хочу испытать свои силы и в республиканских состязаниях поэтов», – говорит Аярыс.

photo


Второе место в этом же направлении занял девятиклассник из балхашской школы-гимназии № 7 С. Сейфуллина Бекарыс Амангелди. Третье – ученик седьмого класса ОСШ № 10 города Темиртау Баккелди Мелдешов.

Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. Отличившиеся школьники удостоились благодарственных писем.

photo


photo

photo

photo

photo


Новости по теме
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны
Социально уязвимым семьям выдали по тонне угля в Карагандинской области
Теги:
Читайте также
Академгородок в Конаеве появится в 2024 году - Саясат Нурбек
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Специальная программа о Димаше Кудайбергене появилась на мексиканском радио
54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде
Занятия для школьников Абайской области перевели в онлайн-формат
Жанабай Мейрманкулов возглавил управление культуры Астаны
Книгу Мухтара Ауэзова на татарском языке представили в Казани
Военнослужащие сошлись в рукопашном бою в Караганде
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей