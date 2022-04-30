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Юные тхэквондисты из Актау завоевали 17 медалей на международном турнире

Автор:  
Аружан Саптарова
30 Апреля 2022, 00:50
Юные тхэквондисты из Актау завоевали 17 медалей на международном турнире

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Воспитанники спортивной школы «Жас Батыр» из Актау завоевали 17 наград на международном турнире по тхэквондо WT, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Международный турнир по тхэквондо WT, посвящённый Дню космонавтики, проходит в Байконуре. Он собрал тхэквондистов из 8 стран: Казахстана, Беларуси, Индии, Ирана, Кыргызстана, России, Турции иУзбекистана. По итогам нескольких дней турнира в копилке актауских тхэквондистов - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград», - сообщил тренер Камил Расул.

Обладателями «золота» стали Билял Сумая (22 кг), Адина Кошербаева (28 кг) и Марианна Елизарова (44 кг).

Серебряные призеры: Инкар Оразгалы (30 кг), Роман Нурай (32 кг), Инара Бейсенгалиева (32 кг), Алихан Капеш (30 кг), Куралай Султанмуратова (51 кг).

Третьи места взяли Амир Капеш (24 кг), Адил Мураткали (26 кг), Инжу Нагашыбаева (26 кг), Анниса Нуржан (28 кг), Алисултан Сагизбай (28 кг), Амина Дастан (+36 кг), Салтанат Шындаулетова (44 кг), Бауыржан Нурдаулет (45 кг), Назерке Новрузбай (51 кг).


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