Юные теннисисты сборной Казахстана вошли в топ-4 Кубка Дэвиса

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Впервые в истории большого тенниса команда юниоров Казахстана вошла в топ-4 на Кубке Дэвиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« В составе сборной такого высокого результата добились карагандинцы Амир Омарханов и Виталий Зацепин. Это достижение высшего уровня! Ребята старались, показали великолепную игру!» – отметил Диас Доскараев, в прошлом известный казахстанский теннисист, тренер, 8 лет возглавлявший сборную страны, а в настоящее время консультант карагандинского филиала Федерации тенниса Казахстана.

Напомним, что турнир Juniors Davis Cup проходил в Нью-Дели с 11 апреля. Юниоры – Амир Омарханов (Караганда), Виталий Зацепин (Караганда), Данир Калдыбеков (Алматы) и капитан Жансултан Чемботаев (Нур-Султан) – в группе «С» обыграли команды Шри-Ланки, Вьетнама и Таиланда. В 1/4 финала они бились за победу с представителями Южной Кореи.

В стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера соперников со счетом 6:3, 6:4 и вывел казахстанскую команду вперёд. Во втором матче Данир Калдыбеков уступил.

В решающей парной игре Амир Омарханов и Виталий Зацепин вырвали победу и принесли Казахстану путёвку в полуфинал. Затем была битва с хозяевами турнира – сборной Индии, которую казахстанцы проиграли со счетом 0:2. В матче за третье место казахстанцы уступили сильнейшей команде из Австралии.

«Хочу отметить Амира Омарханова. Он показал невероятный теннис, выигрывал все игры, но с Индией немного не хватило, но он боролся! Не будем забывать, что Амир моложе всех участников! На самом деле я очень рад! И все идёт своим чередом, в правильном направлении. Я думаю, дальше будет ещё больший результат!» – подчеркнул Диас Доскараев.